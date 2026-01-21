Disney+ a prezzo stracciato: come attivare la super offerta prima che scada

Disney+ ora è disponibile a prezzo stracciato. Cosa aspetti? Attiva adesso questa super offerta prima che scada! Si tratta di una promozione temporanea che terminerà tra pochissimi giorni. L’abbonamento al piano con pubblicità ora è crollato a soli 4,99 euro al mese, anziché 6,99 euro. Un’ottima occasione per accedere a tutti i contenuti di questa piattaforma streaming a un costo decisamente concorrenziale e sicuramente particolarmente interessante.

Dall’attivazione avrai 3 mesi di tempo a questo prezzo così speciale. Poi l’abbonamento si rinnoverà a 6,99 euro, il prezzo di listino classico per il piano con pubblicità. Potrai anche decidere di disdire prima del rinnovo, senza costi né penali, tutte le volte che vuoi. Potrai anche decidere di passare a un piano superiore senza pubblicità e con caratteristiche premium incluse.

Questa super offerta è sia per i nuovi che per i vecchi abbonati. Disney+ vuole tentare davvero tutti! Una guerra all’ultimo streaming. Questa piattaforma da sempre offre contenuti esclusivi perfetti per tutta la famiglia. Serie TV, film, show, docuserie e tantissimi altri contenuti, come ad esempio la UEFA Women’s Champions League. Insomma, questa soluzione è pronta a sorprenderti ogni mese.

Perché devi scegliere Disney+ adesso a 4,99€

Devi scegliere Disney+ adesso proprio per il prezzo in offerta e la grandissima quantità di contenuti offerti. Abbonati ora a soli 4,99 euro al mese! Prezzo bloccato per i primi tre mesi, poi l’abbonamento passerà a soli 6,99 euro! Ma non è solo questo il motivo per cui dovresti abbonarti a questa piattaforma.

Infatti, rispetto ad altri broadcaster, i titoli non scadono e non spariscono. Una buona notizia vero? Disney+ è la casa definitiva di franchise che hanno fatto e stanno tuttora facendo la storia. Con un unico abbonamento a un prezzo folle hai accesso illimitato a una marea di contenuti di altissima qualità ed esclusivi, che trovi solo sul suo catalogo:

Marvel Studios ;

; Star Wars ;

; Pixar ;

; Disney Animation ;

; Star ;

; National Geographic ;

; UEFA Women’s Champions League.