Disney Plus: quanto costa ora e cosa guardare ad ottobre 2025

Disney Plus è sempre più un punto di riferimento del settore dello streaming grazie a un catalogo ricco di contenuti, con film, serie TV, documentari e programmi per bambini. Ogni mese, infatti, il servizio si arricchisce con nuovi contenuti. Per accedere a tutto il catalogo basta attivare uno degli abbonamenti, disponibili a partire da 6,99 euro al mese.

Quanto costa Disney Plus

Per accedere a Disney Plus è possibile scegliere tra tre diversi abbonamenti. Le opzioni disponibili sono:

Standard con pubblicità (con contenuti in Full HD e accesso da 2 dispositivi in contemporanea): il costo è di 6,99 euro al mese

(con contenuti in Full HD e accesso da 2 dispositivi in contemporanea): il costo è di Standard senza pubblicità (con contenuti in Full HD e accesso da 2 dispositivi in contemporanea): il costo è di 1 0,99 euro al mese oppure 109,90 euro per un anno

(con contenuti in Full HD e accesso da 2 dispositivi in contemporanea): il costo è di 1 oppure Premium (con contenuti in 4K e accesso da 4 dispositivi in contemporanea): il costo è di 15,99 euro al mese oppure 159,90 euro per un anno

Per attivare il piano desiderato basta raggiungere il sito ufficiale di Disney Plus, qui di sotto.

Cosa guardare a ottobre 2025 su Disney Plus

Il catalogo di Disney Plus propone tantissimi nuovi contenuti. Tra le ultime uscite sulla piattaforma troviamo la nuova serie di Italia’s Got Talent con Mara Maionchi, Frank Matano, Elettra Lamborghini, Alessandro Cattelan e con Aurora e Fru. La finale è prevista per il 31 ottobre.

Da segnalare anche la settima stagione di The Kardashians, una delle serie di maggior successo della piattaforma (con un episodio a settimana in uscita). Ci sono anche i nuovi episodi di High Potential, serie che segue una madre single con una mente eccezionale per la risoluzione dei crimini.

Un’altra produzione imperdibile è Only Murders in the Building, con gli ultimi episodi della quinta stagione in uscita il prossimo martedì. Molto interessante è anche la serie drammatica Murdaugh – Morte in famiglia.