Disney+ questo mese sfonda con 3 novità da vedere adesso

Disney+ questo mese ha sfondato con 3 novità incredibili da vedere adesso! Se non sei ancora abbonato, sappi che hai l’offerta che fa per te che ti sta aspettando. Tutto parte da soli 6,99 euro al mese con pubblicità. Pagando un po’ di più avrai funzionalità premium e zero pubblicità durante la visione. Puoi scegliere tu il piano che preferisci e iniziare a vivere un intrattenimento esclusivo.

3 novità Disney+ che meritano i primi 6,99€ al mese di abbonamento

Ecco quindi, come promesso, 3 novità Disney+ disponibili a catalogo che meritano già solo i primi 6,99 euro di abbonamento.

Predator: Badlands

Questo emozionante capitolo di “Predator” è ambientato nel futuro, su un remoto pianeta. Un giovane Predator (Dimitrius Schuster-Koloamatangi), emarginato dal suo clan, trova un’improbabile alleata in Thia (Elle Fanning) e intraprende un viaggio insidioso alla ricerca del nemico supremo. Diretto da Dan Trachtenberg (“Prey”) e scritto da Patrick Aison sulla base di un soggetto di Patrick Aison & Dan Trachtenberg, “Predator: Badlands” è prodotto da John Davis, Dan Trachtenberg, Marc Toberoff, Ben Rosenblatt e Brent O’Connor. Alcune sequenze di immagini ed effetti di luce lampeggiante potrebbero avere conseguenze sugli spettatori fotosensibili.

Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette

“Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette” di FX è una miniserie che esplora l’innegabile alchimia, il corteggiamento travolgente e il matrimonio sotto i riflettori di una delle coppie più iconiche del XX secolo. Primo capitolo dell’antologia “Love Story” di Ryan Murphy, la serie si ispira al libro di Elizabeth Beller “Once Upon a Time: The Captivating Life of Carolyn Bessette-Kennedy”. Lui, l’erede di una dinastia americana. Il paese lo ha visto crescere, da bambino a scapolo d’oro amato da tutti e star dei media. Lei, una stella che brillava di luce propria. Fieramente indipendente e con uno stile unico, da commessa è diventata dirigente per Calvin Klein e confidente fidata del suo omonimo fondatore. Mentre la loro storia d’amore sbocciava sotto gli occhi di tutti, l’incredibile fama e l’attenzione dei media minacciavano di separarli. La serie ripercorre il viaggio complesso e straziante di una coppia il cui amore privato è diventato un’ossessione nazionale.

Ella McCay Perfettamente Imperfetta

“Ella McCay Perfettamente Imperfetta” dei 20th Century Studios è la storia di una ragazza idealista che si destreggia tra la famiglia e la vita lavorativa in una commedia sulle persone care e su come sopravvivere loro. Dall’autore-regista James L. Brooks (“Qualcosa è cambiato”, “Voglia di tenerezza”, “Dentro la notizia”, “I Simpson”), “Ella McCay Perfettamente Imperfetta” vanta un cast stellare che comprende Emma Mackey, Jamie Lee Curtis, Jack Lowden, Kumail Nanjiani, Ayo Edebiri, Spike Fearn, Rebecca Hall, Julie Kavner, Becky Ann Baker, Joey Brooks, Albert Brooks e Woody Harrelson.