Disney+, fino a 4 euro di sconto sui piani della durata di sei mesi

Per chi sta valutando il cambio del proprio servizio streaming può valutare il passaggio a uno dei piani della durata di sei mesi di Disney+, approfittando di uno sconto fino a quattro euro al mese nell’arco del periodo promozionale. Nell’ambito della nuova iniziativa, i prezzi partono da 5,99 euro al mese.

Il catalogo della piattaforma streaming statunitense è uno dei più ricchi in assoluto, se si tiene conto dei “brand” inclusi: dai grandi classici Disney ai nuovi Originals, dai film e serie tv Marvel all’intera saga di Star Wars, passando per l’intrattenimento di Hulu e i documentari di National Geographic, e avendo come ciliegina sulla torta i film d’animazione di Pixar.

Ricapitoliamo in seguito l’offerta Disney+ sui piani di sei mesi:

5,99 euro al mese per i primi sei mesi , poi 6,99 euro al mese senza vincoli per il piano Standard con pubblicità

, poi 6,99 euro al mese senza vincoli per il piano Standard con pubblicità 8,99 euro al mese per i primi sei mesi , poi 10,99 euro al mese senza vincoli per il piano Standard

, poi 10,99 euro al mese senza vincoli per il piano Standard 11,99 euro al mese per i primi sei mesi, poi 15,99 euro al mese senza vincoli per il piano Premium

Il piano Standard con pubblicità include gli spot pubblicitari durante la visione dei titoli on demand, a differenza dei piani Standard e Premium che invece presentano la pubblicità soltanto nei contenuti in diretta o titoli specifici. L’opzione Download, che permette di vedere i propri titoli preferiti senza una connessione Internet attiva, è disponibile a partire dal piano Standard, mentre per la qualità video 4K UHD e il supporto alla tecnologia Dolby Atmos occorre sottoscrivere il piano Premium.

https://www.youtube.com/watch?v=TUIyvDvje4g&pp=ygUWZGlzbmV5KyBzZXF1ZWwgZGlhdm9sbw%3D%3D