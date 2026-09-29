 Disney+, fino a 4 euro di sconto sui piani della durata di sei mesi
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Disney+, fino a 4 euro di sconto sui piani della durata di sei mesi

Nell'ambito della promozione sui piani della durata di sei mesi con sconti fino al 25% scegliendo il piano Premium.
Disney+, fino a 4 euro di sconto sui piani della durata di sei mesi
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Nell'ambito della promozione sui piani della durata di sei mesi con sconti fino al 25% scegliendo il piano Premium.
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Per chi sta valutando il cambio del proprio servizio streaming può valutare il passaggio a uno dei piani della durata di sei mesi di Disney+, approfittando di uno sconto fino a quattro euro al mese nell’arco del periodo promozionale. Nell’ambito della nuova iniziativa, i prezzi partono da 5,99 euro al mese.

Il catalogo della piattaforma streaming statunitense è uno dei più ricchi in assoluto, se si tiene conto dei “brand” inclusi: dai grandi classici Disney ai nuovi Originals, dai film e serie tv Marvel all’intera saga di Star Wars, passando per l’intrattenimento di Hulu e i documentari di National Geographic, e avendo come ciliegina sulla torta i film d’animazione di Pixar.

Pagina offerta Disney+

Ricapitoliamo in seguito l’offerta Disney+ sui piani di sei mesi:

  • 5,99 euro al mese per i primi sei mesi, poi 6,99 euro al mese senza vincoli per il piano Standard con pubblicità
  • 8,99 euro al mese per i primi sei mesi, poi 10,99 euro al mese senza vincoli per il piano Standard
  • 11,99 euro al mese per i primi sei mesi, poi 15,99 euro al mese senza vincoli per il piano Premium

Il piano Standard con pubblicità include gli spot pubblicitari durante la visione dei titoli on demand, a differenza dei piani Standard e Premium che invece presentano la pubblicità soltanto nei contenuti in diretta o titoli specifici. L’opzione Download, che permette di vedere i propri titoli preferiti senza una connessione Internet attiva, è disponibile a partire dal piano Standard, mentre per la qualità video 4K UHD e il supporto alla tecnologia Dolby Atmos occorre sottoscrivere il piano Premium.

Pagina offerta Disney+

https://www.youtube.com/watch?v=TUIyvDvje4g&pp=ygUWZGlzbmV5KyBzZXF1ZWwgZGlhdm9sbw%3D%3D

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Pubblicato il 29 set 2026

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Federico Pisanu
Pubblicato il
29 set 2026
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