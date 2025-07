Disney+ a soli 5,99€: scopri i titoli da vedere nei prossimi giorni

Disney+ è una delle piattaforme più esclusive disponibili sul mercato. Stiamo parlando della casa delle avventure firmate Disney e Pixar. Ma troviamo anche tutti i titoli della saga più longeva al mondo, Star Wars. Che dire delle pellicole Marvel! Ovviamente non mancano i contenuti top di Star e National Geographic. Presto potrai anche seguire il calcio! Abbonati subito da soli 5,99 euro al mese.

Ogni mese questa piattaforma si arricchisce di nuovi contenuti in grado di rendere il catalogo disponibile ancora più entusiasmante. Scopri quali sono i titoli che devi sicuramente vedere nei prossimi giorni e che non puoi assolutamente perdere.

Disney+: tutti i contenuti che devi vedere nei prossimi giorni

Hai appuntamenti per i prossimi giorni? Goditi un intrattenimento al fresco dentro la tua casa e insieme alla tua famiglia con Disney+. Approfitta per guardare i nuovi titoli in arrivo.

Già disponibili: Adults – Drammatico, Serie TV

Un’esplorazione toccante della vita adulta tra relazioni instabili e sogni sospesi, in una generazione che cerca ancora sé stessa. American Dad, stagione 19 – Commedia, Serie TV animata

Stan Smith e la sua assurda famiglia tornano con nuove follie, satira politica e momenti surreali che spingono sempre più il limite del politically correct. Wild Crime: Eleven Skulls, stagione 4 – Crime, Documentario, Serie TV

Un misterioso caso di undici crani ritrovati in un’area remota riapre vecchie ferite e porta alla luce nuovi dettagli su crimini dimenticati. Bertie Gregory: A tu per tu con gli squali – Natura, Documentario, Serie TV

Il giovane esploratore affronta le profondità oceaniche per documentare da vicino il comportamento e la bellezza degli squali nel loro habitat naturale.

Disponibile dal 9 luglio Quell’uragano di figlia – Commedia, Film

Una madre ordinata deve affrontare il ritorno della figlia imprevedibile e caotica, scatenando un turbine di risate e imprevisti familiari.

Disponibili dall’11 luglio Prophecy – Thriller psicologico, Film

Un uomo riceve messaggi criptici che sembrano prevedere il futuro: una corsa contro il tempo per capire chi li manda e perché. Jaws @ 50: The definitive inside story – Documentario, Film

Un’immersione negli archivi e nei ricordi dei protagonisti del leggendario “Lo squalo”, a 50 anni dal suo debutto che ha cambiato il cinema. Zombies 4: L’alba dei vampiri – Fantasy, Musical, Film

Nel nuovo capitolo, la pacifica convivenza tra zombie e umani viene scossa dall’arrivo inaspettato dei vampiri nella città di Seabrook.