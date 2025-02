Disney+ da soli 5,99 €/mese: guarda tutto in streaming

Guarda in streaming tutti i contenuti di Disney+ al prezzo di soli 5,99 €/mese, attivando il piano Standard con pubblicità. Avrai così accesso a un mondo di intrattenimento per tutta la famiglia con film, serie TV e show da guardare sui tuoi dispositivi: smartphone, tablet, computer e televisori. Vediamo quali sono le nuove uscite più interessanti di questo periodo.

La formula più conveniente per lo streaming su Disney+

È appena arrivata la seconda stagione de Il vostro amichevole Spider-Man di quartiere che narra le avventure di Peter Parker mentre si prepara a diventare l’Uomo Ragno, attraverso una storia raccontata sfruttando il concetto di multiverso e uno stile che ricorda quello dei fumetti. La prima stagione di Paradise è invece incentrata sull’omicidio che sconvolge la quotidianità di una comunità popolata da alcune delle persone più importanti del pianeta. Guardando avanti, a breve arriveranno gli episodi di A thousand blows, dal creatore di Peaky Blinders, ambientata a Londra nell’epoca vittoriana del 1880 e a tema pugilato. Scopri di più sulla piattaforma.

Win or lose è invece una serie d’animazione adatta a tutta la famiglia. Vede protagonista una squadra di softball della scuola media che si allena in vista del campionato, passando dalle peripezie dei giocatori ai comportamenti dei genitori iperprotettivi, fino all’arbitro e al suo timido innamoramento.

Come anticipato in apertura, per attivare l’abbonamento a Disney+ con la formula Standard con pubblicità sono sufficienti 5,99 euro al mese. La formula include lo streaming a risoluzione Full HD e la possibilità di vedere i contenuti su un massimo di 2 dispositivi in contemporanea. Con Standard si sale invece a 4 dispositivi, le pubblicità scompaiono e c’è il supporto al download. Infine, Premium si spinge alla risoluzione 4K Ultra HD con HDR e introduce i 4 dispositivi in contemporanea. Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata.