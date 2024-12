Disney+, speciale capodanno: cosa guardare stasera in streaming

Ci siamo: finalmente capodanno. Chi trascorre la festa in casa, in compagnia della propria famiglia, può puntare sul ricco catalogo di Disney+ per guardare in streaming un film o per lanciarsi in una maratona in compagnia di una serie TV. Ecco qualche consiglio su cosa vedere nella serata che congeda il 2024 e dà il benvenuto al 2025.

Capodanno in streaming: cosa vedere su Disney+

Il primo suggerimento è per quello che ormai è diventato un must del periodo ovvero Frozen: le avventure di Olaf, il cortometraggio perfetto per il clima festivo in cui il protagonista e Sven uniscono le forze per preservare le tradizioni natalizie del regno. Un altro grade classico è Mamma ho perso l’aereo, davvero immancabile. Per concentrarsi sull’animazione ci sono Cococon la sua storia che scalda il cuore e Inside Out 2 uscito solo un paio di mesi fa. Sfoglia tutti gli altri contenuti della piattaforma per trovare quello più adatto alla notte di San Silvestro.

Una volta messi a letto i più piccoli, il film perfetto è Cosa fai a capodanno?, la commedia in cui alcune coppie decidono di salutare l’arrivo del nuovo anno aprendosi a nuove esperienze, alla ricerca di emozioni forti. In tema di cenone, gli appassionati del genere thriller possono pontare con sicurezza su The Menu, una pellicola ricca di tensione e colpi di scena che di certo non deluderà le aspettative.

Ti ricordiamo che puoi attivare l’abbonamento a Disney+ con una spesa molto contenuta, a partire da soli 5,99 euro al mese se scegli la formula Standard con pubblicità. Le alternative sono Standard (9,99 euro al mese) che elimina le interruzioni e Premium (13,99 euro al mese) che aggiunge il supporto alla risoluzione 4K Ultra HD.