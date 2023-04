Disney+: tanti contenuti esclusivi con 2 mesi GRATIS in regalo

Attiva Disney e ottieni 2 mesi gratis. Ti basterà acquistare il Piano Annuale per avere accesso alla piattaforma di streaming live on demand 12 mesi pagandone solo 10. Questa promozione è ancora valida, ma potrebbe terminare da un momento all’altro perciò ti consigliamo di non pensarci troppo ed essere veloce.

Sono davvero tanti i vantaggi inclusi nel prezzo di abbonamento. Per prima cosa hai contenuti Originals che non trovi in altri servizi, film di grande successo, show da maratona, corti e documentari. Potrai eseguire download multipli su un massimo di 10 dispositivi e fino a 7 profili diversi.

Goditi tutti i contenuti in formato 4K UHD con Dolby Vision & Dolby Atmos sui dispositivi compatibili e senza costi aggiuntivi. Affidati al Parental Control che è affidabile e studiato appositamente per i bambini. Guarda su un massimo di 4 schermi contemporaneamente e organizza visioni di gruppo per un massimo di 5 amici, abbonati a Disney+, con GroupWatch.

Disney+: cosa offre e come attivare lo streaming

Per attivare lo streaming di Disney+ devi acquistare un abbonamento valido. Sul sito ufficiale sono disponibili due piani: quello mensile, a 8,99 euro, senza vincoli di tempo e quello annuale, a 89,90 euro, che include anche 2 mesi gratis in regalo. Ma cosa offre questa piattaforma di così speciale?

Grazie al tuo abbonamento attivo potrai vedere tutti i contenuti firmati Disney, Pixar, Star Wars, Marvel, Star e National Geographic. Avrai accesso a tantissimi film, serie TV, docuserie e show in esclusiva e quindi visibili in Italia solo ed esclusivamente grazie a questo servizio di streaming live e on demand.

Inoltre, hai anche un ulteriore vantaggio grazie al tuo abbonamento ufficiale con questo colosso. Infatti, il tuo intrattenimento preferito ti segue. Con Disney+ puoi vedere in streaming i titoli disponibili nel Paese o nella zona geografica in cui si trovano.

Invece, se la tua intenzione è di guardare film, serie TV e show accessibili in Italia quando sei in viaggio, dovrai scaricarli rendendoli così disponibili offline sul tuo dispositivo. Trovandoti nell’Unione Europea devi sapere che hai accesso alla versione del tuo Paese di residenza viaggiando all’interno degli stati membri dell’UE, in Norvegia, Liechtenstein e Islanda.

Nondimeno, diversi contenuti li puoi vedere ovunque e senza georestrizioni. Tuttavia, potresti notare alcune differenze. Ciò dipende dal Paese o dalla zona geografica da cui stai accedendo alla piattaforma. Quindi alcuni titoli potrebbero non risultare disponibili allo streaming

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.