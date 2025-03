Disney+: 3 titoli di marzo 2025 da recuperare al più presto

Il mese che sta per concludersi non verrà dimenticato tanto facilmente dagli iscritti alla piattaforma streaming Disney+. Marzo 2025, infatti, ha regalato loro tre titoli di grande impatto come Daredevil – Rinascita, Oceania 2 e O’Dessa. Il primo ha peraltro segnato ascolti record fin da subito, tanto da meritarsi il riconoscimento di serie più vista di quest’anno con 7,5 milioni di visualizzazioni nei primi cinque giorni.

Le tre novità di questo mese, così come tutti gli altri contenuti presenti in catalogo, sono visibili con uno dei piani Disney+. Il più economico è Standard con pubblicità, disponibile a 5,99 euro al mese. Gli altri due piani sono Standard e Premium, il cui costo è rispettivamente di 99,90 euro e 139,90 euro l’anno.

I titoli Disney+ di marzo 2025 da recuperare

Il primo è Daredevil – Rinascita, che segna il ritorno di Matt Murdock sul piccolo schermo dopo la prima serie prodotta da Marvel. Al di là del record clamoroso di ascolti, un altro valido motivo per recuperare la prima stagione ce lo offre l’interpretazione impeccabile di Charlie Cox.

L’azione di Daredevil – Born Again non è però per tutti, questo è chiaro. Per chi dunque è alla ricerca di un titolo per grandi e piccoli troverà in Oceania 2, il sequel del film d’animazione del 2016, una pellicola da non perdere. Al centro della scena c’è ancora Vaiana, ora adulta, che si tufferà – letteralmente – in una nuova avventura insieme a Maui, semidio del vento e del mare.

L’ultimo titolo che vi consigliamo di recuperare dopo l’iscrizione alla piattaforma Disney+ è O’Dessa, il film scritto e diretto da Geremy Jasper. Al centro della storia c’è la giovane contadina O’Dessa Galloway, abitante di un mondo post apocalittico dominato dal dittatore Plutonovich. Sarà protagonista di un viaggio incredibile, durante il quale incontrerà la sua anima gemella, Euri Dervish. Ad interpretare la protagonista è l’attrice Sadie Sink, nota per il ruolo di Maxine “Max” Mayfield nella serie Stranger Things.