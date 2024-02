Disney+: scopri il TRUCCO per risparmiare 2 mesi

Oggi l’intrattenimento migliore e più opzionato è proprio quello in streaming live e on demand. Tantissimi contenuti sono fruibili ovunque tu sia, a casa davanti alla tua smart TV oppure in viaggio per lavoro o vacanza. Ecco perché sempre più utenti scelgono di abbonarsi a piattaforme in grado di offrire contenuti esclusivi e introvabili. Un sistema furbo, intelligente e super comodo per vedere ciò che ami dove vuoi e soprattutto quando vuoi. Proprio come Disney+, oggi con un’offerta speciale.

Infatti, attivando il tuo abbonamento oggi stesso, hai accesso a una promozione davvero molto conveniente. Scegliendo il Piano Annuale, invece che mensile, ottieni l’accesso alla piattaforma con tutto il suo catalogo esclusivo, per 12 mesi al prezzo di 10 mesi. In altre parole, stai risparmiando 2 mesi gratis. Fantastico vero? Allora non perdere altro tempo, approfitta subito di questa occasione imperdibile e davvero golosa. Scegli il miglior intrattenimento per te e per tutta la tua famiglia.

Grazie a Disney+ puoi lasciare che i tuoi figli accedano ai suoi contenuti liberamente e senza che sia necessaria la tua presenza. Infatti, creando un profilo dedicato, puoi attivare il Parental Control che limita l’accesso al catalogo solo ai titoli adatti alla loro fascia di età. Questo ti permette di goderti momenti di relax da solo o con la tua moglie mentre loro si divertono senza pericoli. Niente male vero? Tutto questo a un prezzo speciale.

Disney+: approfitta della super offerta

Approfitta dell’offerta speciale Disney+. Oggi attivando l’abbonamento annuale ottieni subito 2 mesi gratis in regalo. In pratica, accedi alla piattaforma per 1 anno pagando solo 10 mesi. Incredibile vero? Questa è una delle piattaforme più esclusive sul mercato. Molti dei suoi contenuti sono accessibili solo dal suo ricco catalogo. Disney+ è la casa ufficiale di Disney, Pixar, Star Wars, Marvel, Star e National Geographic. Inoltre, hai anche la possibilità di vedere tantissimi show e contenuti live oltre che on demand.

Inoltre, se ti trovi all’estero puoi stare tranquillo. Infatti, il tuo intrattenimento preferito ti segue. Infatti, con Disney+ puoi vedere in streaming i titoli disponibili nel Paese o nella zona geografica in cui si trovano.

Invece, se la tua intenzione è di guardare film, serie TV e show accessibili in Italia quando sei in viaggio, dovrai scaricarli rendendoli così disponibili offline sul tuo dispositivo. Trovandoti nell’Unione Europea devi sapere che hai accesso alla versione del tuo Paese di residenza viaggiando all’interno degli stati membri dell’UE, in Norvegia, Liechtenstein e Islanda.

Nondimeno, diversi contenuti li puoi vedere ovunque e senza georestrizioni. Tuttavia, potresti notare alcune differenze. Ciò dipende dal Paese o dalla zona geografica da cui stai accedendo alla piattaforma. Quindi alcuni titoli potrebbero non risultare disponibili allo streaming.

