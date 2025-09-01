Disney Plus: tutte le novità in uscita nel corso del mese di settembre 2025

Il mese di settembre 2025 sarà ricco di novità per Disney Plus, piattaforma che si conferma, sempre di più, come un punto di riferimento assoluto per lo streaming. Anche nel corso del mese appena iniziato, infatti, sono previste diverse novità per il catalogo.

Ricordiamo che per accedere a tutti i nuovi contenuti della piattaforma basta avere un abbonamento come Standard con pubblicità, dal costo di 5,99 euro al mese. In alternativa, c’è Standard senza pubblicità dal costo di 9,99 euro al mese oppure 99,90 euro per un anno.

Da segnalare anche la possibilità di puntare sul piano Premium, che costa 13,99 euro al mese oppure 139,90 euro per un anno. Per attivare un nuovo abbonamento basta visitare il sito ufficiale di Disney Plus, tramite il link qui di sotto.

Le novità di Disney Plus di settembre 2025

Dal 3 settembre è previsto il debutto sulla piattaforma di Lilo & Stich, rivisitazione live-action del classico film di animazione di Disney.

A partire dal prossimo 5 settembre, la piattaforma registrerà l’arrivo della nuova edizione di Italia’s Got Talent, con il rilascio di una puntata ogni settimana. Nel cast troviamo Alessandro Cattelan, Elettra Lamborghini, Mara Maoinchi, Frank Matano, con Aurora e Fru alla conduzione.

Dal 9 settembre, invece, è previsto il debutto della quinta stagione di Only Murders in the Building, apprezzata serie che in passato ha conquistato l’attenzione degli utenti della piattaforma di streaming di Disney Plus. Inizialmente saranno disponibili i primi 3 episodi.

Da segnalare anche l’arrivo di Swiped, nuova serie in programma dal 19 settembre che racconta la storia di una neolaureata che riesce a farsi strada nel settore tecnologico con un’innovativa app di incontri.

Il 30 settembre, invece, sarà disponibile la serie Chad Powers che racconta la storia del quarterback di successo Russ Holliday che cerca di rivivere i suoi sogni travestendosi da Chad Powers, uno stravagante giocatore di talento che entra a far parte di una squadra in difficoltà, i South Georgia Catfish.