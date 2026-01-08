Disney Plus lancia video verticali in stile TikTok

C’era una volta un mondo dove i contenuti video venivano consumati in orizzontale, perché così funzionano il cinema, la televisione, e praticamente ogni formato di narrazione visiva inventato negli ultimi cent’anni. Poi è arrivato TikTok e ha stravolto tutto.

Arrivano i video verticali su Disney Plus: feed infinito come TikTok

E ora anche Disney si inchina al nuovo ordine mondiale dello scrolling compulsivo. Entro la fine del 2025, Disney Plus avrà un feed di video verticali in perfetto stile TikTok. L’annuncio è arrivato durante il Global Tech & Data Showcase al CES.

Non è più sufficiente avere un catalogo gigantesco di film, serie TV, documentari Marvel e l’intera filmografia Pixar. No, serve anche un feed infinito di clip verticali che si può scrollare mentre si è sul divano. Perché il problema del catalogo troppo grande è che scegliere è faticoso. Meglio scrollare passivamente come su TikTok, lasciando che l’algoritmo decida al posto nostro.

Secondo Erin Teague, EVP della gestione prodotto per Disney Entertainment ed ESPN, i contenuti verticali potrebbero includere diverse cose:

Programmazioni originali in formato breve . Quindi non solo clip ricavate da roba esistente, ma contenuti pensati appositamente per essere consumati in verticale. Magari mini-episodi, sketch, roba che dura trenta secondi o un minuto.

. Quindi non solo clip ricavate da roba esistente, ma contenuti pensati appositamente per essere consumati in verticale. Magari mini-episodi, sketch, roba che dura trenta secondi o un minuto. Clip riadattate dai social media . Quei video che Disney già pubblica su Instagram e TikTok per promuovere i suoi prodotti, ora direttamente dentro l’app. Scene iconiche, momenti divertenti, tutto riciclato e confezionato in un feed scrollabile.

. Quei video che Disney già pubblica su Instagram e TikTok per promuovere i suoi prodotti, ora direttamente dentro l’app. Scene iconiche, momenti divertenti, tutto riciclato e confezionato in un feed scrollabile. Scene rimontate tratte da serie TV o film.

Oppure una combinazione di tutti questi elementi, che sembra più probabile. Un mix caotico dove si scrolla e si vede una scena di The Mandalorian, poi un video divertente della Pixar, poi un momento drammatico di Grey’s Anatomy, poi un highlight sportivo da ESPN. Tutto verticale. Tutto scrollabile. Tutto progettato per tenerci lì.

L’algoritmo conosce i nostri interessi

Come ha spiegato Teague sul palco dello showcase, l’algoritmo profilerà gli utenti in tempo reale, capirà cosa piace e servirà un flusso infinito di clip calibrate sui loro interessi. È la stessa logica di TikTok, degli Short di YouTube, dei Reel di Instagram Reels: far consumare i contenuti in piccole dosi continue invece di scegliere attivamente cosa guardare. Più si scrolla, più dati generano sugli utenti, più l’algoritmo si affina, più probabilità si ha di restare incollati. È il loop perfetto della dipendenza.

Il video verticale non è male assoluto. È solo un formato. Ma rappresenta un modo diverso di consumare contenuti: rapido, frammentato, passivo. Non si sceglie cosa guardare, si scrolla finché qualcosa cattura l’attenzione per trenta secondi. E poi si scrolla ancora.

Disney Plus avrà ancora i suoi film completi, le sue serie TV, i suoi documentari lunghi. Ma aggiungerà questo feed verticale perché sa che una fetta crescente di utenti non ha più la pazienza o l’attenzione per sedersi e guardare due ore di film. La novità arriverà entro fine 2025.