Disney+ potrebbe introdurre i canali tematici

Su Disney+ potrebbe venir presto implementata un’interessante novità in grado di arricchire ulteriormente il servizio e forse anche in grado di far dimenticare momentaneamente il non propriamente apprezzato annuncio dello stop alla condivisone della password: l’introduzione dei canali tematici sempre attivi.

Disney+: canali tematici dedicati a Star Wars, Marvel e non solo

Lo si apprende da un recente report diffuso dal The Information, secondo cui, appunto, i canali di Disney+ dovrebbero essere simili a quelli dei servizi di streaming gratuiti supportati da pubblicità come Pluto e potrebbero evitare agli utenti di dover scegliere ogni volta cosa guardare.

I canali dovrebbero essere dedicati principalmente alle serie Star Wars e Marvel, ma potrebbero anche essercene alcuni che trasmettono continuamente in streaming i classici film d’animazione Disney o i film della Pixar.

Va tuttavia tenuto presente che anche se i canali dovrebbero essere accessibili sempre previa sottoscrizione dell’abbonamento a Disney+, è probabile che mostreranno annunci pubblicitari, proprio come la “classica” TV.

Al momento, non è ancora dato sapere quando, di preciso, i nuovi canali potrebbero essere lanciati. Interpellati sull’argomento, i piani alti di Disney+ si sono rifiutati di rilasciare commenti. Tuttavia, la mossa, qualora effettivamente attuata, andrebbe ad allinearsi perfettamente con gli obiettivi della Disney di tenere gli spettatori incollati al suo servizio.

Si tratterebbe altresì di un ottimo sistema per cavalcare l’onda del successo della TV in streaming supportata dalla pubblicità. Secondo un’indagine di Bloomberg relativa al mercato statunitense, infatti, gli utenti trascorrono più tempo a guardare Tubi (una piattaforma di streaming di proprietà di Fox Corporation) rispetto a Peacock, Max e Paramount+.