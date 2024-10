Disney+, quali sono i maggiori successi del 2024? La classifica

Mancano soltanto pochi mesi prima che il 2024 lasci spazio all’anno nuovo. Mesi che sono stati scanditi da sempre nuove uscite, ormai entrate a far parte del catalogo di Disney+. Ma quali sono stati i principali successi del 2024? Ecco una classifica dei migliori film e serie TV che hanno saputo appassionare e tenere incollati allo schermo gli utenti della piattaforma.

I successi di Disney+ nel 2024

The Marvels

Il mondo Marvel torna a brillare con The Marvels, dove Captain Marvel, Ms. Marvel e Monica Rambeau uniscono le forze per fronteggiare una minaccia cosmica. Un mix esplosivo di azione e poteri straordinari che promette di tenere il pubblico con il fiato sospeso.

Shogun

Per gli amanti delle grandi narrazioni storiche, arriva Shogun, adattamento dell’epico romanzo di James Clavell. La serie porta gli spettatori nel Giappone del 1600, tra guerre civili, lotte di potere e segreti internazionali, in un’ambientazione magistrale.

Taylor Swift | The Eras Tour (Taylor’s Version)

Il fenomeno musicale del 2024 è senza dubbio Taylor Swift | The Eras Tour (Taylor’s Version). Il film-concerto, che ha battuto ogni record, include quattro brani aggiuntivi e una serie di performance acustiche inedite, rendendo questa versione un must per i fan della cantante.

Agatha All Along

Nel mondo magico, la strega più famosa del MCU torna con Agatha All Along. Dopo aver perso i suoi poteri, Agatha Harkness parte per un viaggio pieno di magia e mistero, in una serie che espande l’universo Marvel con nuovi colpi di scena.

Inside Out 2

La mente di Riley è nuovamente protagonista con Inside Out 2, che introduce nuove emozioni e avventure mentre il Quartier Generale delle emozioni subisce un drastico cambiamento. Un film che promette di far riflettere e commuovere adulti e bambini.

Wizards – Beyond Waverly Place (in arrivo il 30 ottobre)

Per i nostalgici della magia di Waverly Place, arriva Wizards – Beyond Waverly Place, che segue le avventure di un Justin Russo adulto, alle prese con le sfide della vita quotidiana e un nuovo apprendista mago da addestrare. Un ritorno atteso dai fan della serie originale.

