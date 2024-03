Disney+: risparmia 2 mesi scegliendo Premium o Standard

Cosa c’è di meglio di trascorrere intere serate in famiglia a guardare un film? Oggi parliamo di Disney+, servizio di video on demand gestito da Disney Media and Entertainment Distribution. Non a caso, si tratta di una piattaforma che ha nel corso degli ultimi anni conquistato un gran numero di utenti. Il motivo? Scopriamo insieme!

Parliamo di una delle più importanti piattaforme streaming che offre il meglio dei film e dell’intrattenimento: una vasta scelta di contenuti che puoi portare direttamente sullo schermo del tuo dispositivo. Puoi abbonarti a Disney+ approfittando dell’ottimo rapporto qualità/prezzo dei piani disponibili.

Nello specifico, puoi guardare qualsiasi contenuto da pc, tv, tablet, smartphone, console e altro. Inoltre, Disney+ si contraddistingue perchè ti consente di avere tutti i tuoi film preferiti a portata di mano anche quando viaggi. Non a caso, supporta dispositivi mobili, browser web, console di gioco, set-top box e smart TV.

Disney+: scegli uno dei piani disponibili

Vuoi guardare nuovi Originals, film di successo, serie imperdibili e molto altro ancora ad un prezzo super vantaggioso? Oggi hai la possibilità di risparmiare 2 mesi se decidi di attivare l’abbonamento annuale Premium o Standard. Ricorda che non sono previsti costi aggiuntivi a quelli dell’abbonamento scelto e hai la possibilità di disdire in qualsiasi momento.

Puoi scegliere tra tre opzioni:

Piano standard con pubblicità a 5,99 €/mese

Piano Standard disponibile a 8,99 €/mese

Piano Premium acquistabile a 11,99 €/mese

I piani Standard e Premium (annuali) ti consentono dunque di risparmiare 2 mesi; in questo caso, il risparmio viene infatti calcolato rispetto al prezzo di 12 mesi dell’abbonamento mensile.

Goditi le storie più belle del mondo, ovunque ti trovi approfittando di esclusivi servizi come intrattenimento senza fine esplorando migliaia di ore di serie TV, film e Originals; possibilità di guardare film su un massimo di 4 dispositivi compatibili contemporaneamente e integrazione del Parental control che ti consente di proteggere la tua famiglia.