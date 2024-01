Disney+: scopri come RISPARMIARE 2 mesi di abbonamento

Disney+ è la piattaforma di streaming live e on demand più esclusiva. Grazie ai suoi contenuti è in grado di intrattenere tutta la famiglia. Attiva subito l’abbonamento annuale! In questo modo ottieni 2 mesi gratis in regalo. In pratica, attivi l’accesso alla piattaforma per 12 mesi al prezzo di 10 mesi. Niente male vero? Dai un’occhiata a tutti i piani disponibili:

Standard Pubblicità a soli 5,99 euro al mese: streaming con pubblicità, qualità video fino a 1080p Full HD, 2 riproduzioni simultanee;

a soli 5,99 euro al mese: streaming con pubblicità, qualità video fino a 1080p Full HD, 2 riproduzioni simultanee; Standard a soli 8,99 euro al mese oppure 89,90 euro l’anno: streaming senza pubblicità, qualità video fino a 1080p Full HD, 2 riproduzioni simultanee, possibilità di download dei contenuti.

a soli 8,99 euro al mese oppure 89,90 euro l’anno: streaming senza pubblicità, qualità video fino a 1080p Full HD, 2 riproduzioni simultanee, possibilità di download dei contenuti. Premium a soli 11,99 euro al mese oppure 119,90 euro l’anno: streaming senza pubblicità, qualità video fino a 4K UHD & HDR, Dolby Atmos supportato, 4 riproduzioni simultanee, possibilità di download dei contenuti.

Disney+: scopri tutti i contenuti da vedere

Attiva Disney+ ed entra nella piattaforma più esclusiva sul mercato. Molti dei suoi contenuti sono accessibili solo dal suo ricco catalogo. Infatti, è la casa ufficiale di Disney, Pixar, Star Wars, Marvel, Star e National Geographic. Inoltre, hai anche la possibilità di vedere tantissimi show e contenuti live oltre che on demand. Tra questi ricordiamo Italia’s Got Talent e la nuova serie TV Raffa.

Ma come funziona l’accesso alla piattaforma quando sei in viaggio e ti trovi all’estero? Tranquillo, il tuo intrattenimento preferito ti segue. Infatti, con Disney+ puoi vedere in streaming i titoli disponibili nel Paese o nella zona geografica in cui si trovano.

Invece, se la tua intenzione è di guardare film, serie TV e show accessibili in Italia quando sei in viaggio, dovrai scaricarli rendendoli così disponibili offline sul tuo dispositivo. Trovandoti nell’Unione Europea devi sapere che hai accesso alla versione del tuo Paese di residenza viaggiando all’interno degli stati membri dell’UE, in Norvegia, Liechtenstein e Islanda.

Nondimeno, diversi contenuti li puoi vedere ovunque e senza georestrizioni. Tuttavia, potresti notare alcune differenze. Ciò dipende dal Paese o dalla zona geografica da cui stai accedendo alla piattaforma. Quindi alcuni titoli potrebbero non risultare disponibili allo streaming.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.