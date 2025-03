Disney+: scopri tutte le novità in offerta da 5,99€ al mese

Disney+ è la più esclusiva tra le piattaforme di streaming disponibili sul mercato. Offrendo tantissimi contenuti disponibili solo sul suo catalogo, ti apre a un mondo fantastico dove l’intrattenimento è unico e irripetibile. Abbonati adesso in offerta a partire da soli 5,99€ al mese. Si tratta di un prezzo decisamente conveniente per l’offerta di titoli disponibile.

Questa piattaforma include film e serie TV firmati Disney, Pixar, Star Wars, Marvel e Star. Inoltre, offre anche una lista spettacolare di documentari e docuserie firmati National Geographic. Insomma, una proposta davvero speciale. Tra l’altro, ogni mese tantissime novità arricchiscono il già completo catalogo di contenuti disponibili. Cosa stai aspettando? Dai subito un’occhiata a quello che ti sta aspettando e che arriverà.

Disney+: le ultime uscite che fanno impazzire tutti

Con la tua iscrizione puoi da subito vedere tutti i nuovi episodi di “Daredevil: Born Again“. Questa serie TV esclusiva racconta di “Matt Murdock, un avvocato cieco con abilità potenziate, lotta per la giustizia con il suo movimentato studio legale. Intanto, il boss criminale Wilson Fisk porta avanti i suoi impegni politici a New York. Quando le loro identità passate emergono, entrambi si ritrovano in un’inevitabile rotta di collisione“.

Non manca nemmeno “Win or Lose“. Questa “prima serie originale della Pixar segue le storie intrecciate di otto diversi personaggi che si preparano per la loro grande partita di softball. La serie rivela come ci si sente realmente nei panni di ogni personaggio – i ragazzi insicuri, i loro genitori elicottero, persino un arbitro innamorato – con prospettive incredibilmente divertenti, molto emotive e animate in maniera unica“.

Su Disney+ c’è anche “Oceania 2“, “l’epico film d’animazione musicale di Walt Disney Animation Studios “Oceania 2” riunisce Vaiana e Maui dopo tre anni per un nuovo lungo viaggio con un equipaggio di improbabili marinai. Dopo aver ricevuto una chiamata inaspettata dai propri antenati esploratori, Vaiana deve navigare verso i lontani mari dell’Oceania e in pericolose acque da molto tempo inesplorate, in un’avventura completamente diversa dalle precedenti“.

Presto disponibile, dal 26 marzo su Disney+, ci sarà anche l’attesissimo “Mufasa: Il Re Leone“. “Ripercorrendo l’incredibile ascesa dell‘amato re delle Terre del Branco, “Mufasa: Il Re Leone” affida a Rafiki e all’esilarante comicità di Timon e Pumbaa il compito di raccontare la leggenda di Mufasa alla giovane leonessa Kiara, figlia di Simba e Nala”.