 Disney+ sorprende con la Champions League femminile: le prossime partite di Juventus e Roma
Ecco i prossimi impegni delle giocatrici di Juventus e Roma nella competizione per club di calcio femminile più importante d'Europa.
Entertainment Sport
Un successo. Per la prima volta nella sua storia, Disney+ ha trasmesso le partite della Women’s Champions League, la più importante competizione europea per club di calcio femminile. Mercoledì si concluderanno le partite della prima giornata, con la Roma impegnata nella difficile trasferta sul campo del Real Madrid oggi pomeriggio, dopo la vittoria di misura della Juventus sulle rivali del Benfica di martedì.

Dopo la prima storica giornata di questa settimana, i tifosi si stanno già domandando quando torneranno in campo le giocatrici di Juventus e Roma per la seconda giornata della Champions League. Risponderemo alla domanda nel prossimo capitolo, prima però ricordiamo che tutti i 75 match della Champions League femminile 2025/2026 saranno visibili sulla piattaforma Disney+.

Per vedere le prossime partite di Juventus e Roma nella Women’s Champions League è dunque necessario sottoscrivere un piano di abbonamento tra quelli disponibili. Il più economico è Standard con pubblicità: costa 6,99 euro al mese e non prevede alcun vincolo, si è cioè liberi di non rinnovare l’abbonamento al termine di ogni mese senza costi aggiuntivi.

Il calendario di Juventus e Roma nella Women’s Champions League

Di seguito trovate il calendario completo delle partite di Juventus e Roma nella competizione Women’s Champions League.

Seconda giornata

  • mercoledì 15 ottobre: Roma-Barcellona alle ore 21:00
  • giovedì 16 ottobre: Bayern Monaco-Juventus alle ore 21:00

Terza giornata

  • martedì 11 novembre: Roma-Valerenga alle ore 18:45
  • mercoledì 12 novembre: Atletico Madrid-Juventus alle ore 21:00

Quarta giornata

  • mercoledì 19 novembre: Juventus-Lione alle ore 18:45
  • giovedì 20 novembre: OH Leuven-Roma alle ore 21:00

Quinta giornata

  • martedì 9 dicembre: St. Polten-Juventus alle ore 18:45
  • mercoledì 10 dicembre: Chelsea-Roma alle ore 21:00

Sesta giornata

  • mercoledì 17 dicembre: Roma-St. Polten alle ore 21:00
  • mercoledì 17 dicembre: Juventus-Manchester United alle ore 21:00

I match di Juventus e Roma, incluse tutte le partite delle altre squadre partecipanti alla Women’s Champions League, saranno visibili in esclusiva qui in Italia sulla piattaforma streaming Disney+ senza costi aggiuntivi rispetto al costo del piano di abbonamento selezionato.

Pubblicato il 8 ott 2025

Federico Pisanu
Pubblicato il
8 ott 2025
