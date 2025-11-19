Disney+, spesa minima e massima resa: prezzi da 6,99 euro al mese senza vincoli

La piattaforma streaming Disney+ offre uno dei piani più economici in assoluto: Standard con pubblicità, a 6,99 euro al mese, consente di accedere all’intero catalogo, che include tra gli altri i contenuti Disney, Hulu, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Un catalogo “a prova di vacanze”, visti i numerosi film in tema presenti.

I piani Disney+ partono come detto da 6,99 euro al mese:

piano Standard con pubblicità : 6,99 euro al mese senza vincoli

: 6,99 euro al mese senza vincoli piano Standard : 109,90 euro l’anno con vincolo di 12 mesi oppure 10,99 euro senza vincoli

: 109,90 euro l’anno con vincolo di 12 mesi oppure 10,99 euro senza vincoli piano Premium: 159,90 euro l’anno con vincolo di 12 mesi oppure 15,99 euro senza vincoli

Il piano Standard con pubblicità include l’accesso all’intero catalogo, due riproduzioni in contemporanea e una qualità video fino a 1080p Full HD. Se la scelta ricade sul piano Standard si ottiene in più l’opzione Download, utile per vedere i film in assenza di rete Internet, e la riproduzione di film e serie tv senza pubblicità. Infine con il piano Ultimate si può fare affidamento su una qualità video fino a 4K, sul supporto della tecnologia Dolby Atmos e su quattro riproduzioni in simultanea.

I titoli del momento

In Italia al primo posto troviamo I Fantastici 4: Gli Inizi, il nuovo film dei Marvel Studios diretto da Matt Shakman con protagonisti Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach e Joseph Quinn. Nel cast figurano anche Julia Garner, Sarah Niles, Mark Gatiss, Natasha Lyonne, Paul Walter Hauser e Raplh Ineson.

In seconda posizione Quel Pazzo Venerdì, Sempre Più Pazzo, pellicola del 2025 diretta da Nisha Ganatra, sequel del popolare film Disney Quel Pazzo Venerdì uscito nelle sale cinematografiche nel 2003. Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohann, a distanza di ventidue anni, riprendono i loro ruoli rispettivamente di Tess e Anna Coleman.

Sul gradino più basso del podio troviamo infine Zootropolis, pellicola del 2016 vincitrice del premio Oscar nel 2017 come miglior film d’animazione. L’atteso secondo capitolo uscirà nelle sale qui in Italia il 26 novembre.

https://www.youtube.com/watch?v=lrM7FQ3cR-E&pp=ygUrcXVlbCBwYXp6byB2ZW5lcmRpIHNlbXByZSBwaXUgcGF6em8gZGlzbmV5Kw%3D%3D