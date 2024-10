Disney+ Standard a 89,90 euro per 12 mesi fino al 16 ottobre

Tra due settimane esatte il piano Standard di Disney+ con fatturazione annuale passerà a 99,90 euro. Fino al 16 ottobre però c’è la possibilità di attivare lo stesso piano per 12 mesi a 89,90 euro, risparmiando così il 10% rispetto a quanto costerà dal 17 ottobre in avanti.

L’offerta è valida per coloro che non possiedono un abbonamento Disney+ e hanno almeno 18 anni. Dopo i primi 12 mesi, l’abbonamento si rinnoverà in automatico al prezzo del piano Standard annuale in vigore in quel momento (ad oggi sarebbe 99,90 euro). Volendo, è possibile disdire l’abbonamento prima del rinnovo, senza costi aggiuntivi, oppure scegliere un altro piano tra quelli disponibili.

Ultimi giorni per attivare il piano Standard di Disney+ a 89,90 euro per 12 mesi

Al di là del risparmio del 10%, ci sono altri validi motivi per cui attivare Disney+ entro il 16 ottobre. Prima di tutto le novità di questo mese, tra cui spicca la miniserie in quattro episodi di Avetrana – Qui non è Hollywood, in cui si racconta il delitto di Sarah Scazzi. La serietv diretta da Pippo Mezzapesa sarà disponibile a partire dal 25 ottobre.

Tra i tanti contenuti per cui vale la pena attivare Disney+ vi è anche Shogun, la serie dei record: mai infatti nella storia degli Emmy un’altra serie era riuscita a ottenere 18 Emmy Awards per una singola stagione. Riconoscimenti tra l’altro più che meritati, con un cast impreziosito dal magistrale Hiroyuki Sanada.

Da non perdere nemmeno la nuova serie Marvel Agatha All Along. Ideata da Jac Schaeffer, e basata sul personaggio di Agatha Harkness, è lo spin-off della serie televisiva WandaVision. Ad interpretare la protagonista è Kathryn Hahn, la stessa attrice scelta per il precedente WandaVision.

Fino al 16 ottobre Disney+ è in offerta a 89,90 euro per 12 mesi. Dopo questa data, il prezzo del piano Standard annuale passerà a 99,90 euro.