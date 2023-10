Disney+ ti permette di avere 12 mesi al prezzo di 8: scopri l'offerta

Ora è il momento perfetto per entrare a far parte della famiglia Disney+. Entro il 31 ottobre 2023, puoi beneficiare di un’offerta straordinaria che ti permette di ottenere 12 mesi di Disney+ al prezzo di soli 8. Ecco cosa devi sapere su questa incredibile opportunità.

Disney+: offerta di 12 mesi al prezzo di 8

Disney+ è il servizio di streaming dedicato a tutto ciò che ami di Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic e molto altro. Con un abbonamento a Disney+, hai accesso a un vasto catalogo di film, serie TV, documentari e contenuti originali che non troverai da nessun’altra parte.

Questa offerta speciale ti consente di ottenere 12 mesi di Disney+ al costo di soli 8. Ecco come funziona: effettua la tua iscrizione entro il 31 ottobre 2023, e il tuo abbonamento Disney+ si estenderà per 12 mesi a partire dal 1 novembre 2023. Il prezzo di questa offerta speciale è notevolmente inferiore al costo di un abbonamento mensile Disney+ Premium valido dal 1 novembre 2023. Quindi, pagando il prezzo mensile per 8 mesi riceverai l’accesso per un anno intero.

Con Disney+, potrai goderti i contenuti che ami in streaming illimitato. Guarda i tuoi film e le tue serie preferite ovunque tu sia, su qualsiasi dispositivo. Che tu sia un appassionato dei classici Disney o un fan sfegatato dell’Universo Marvel, Disney+ ha tutto ciò che desideri. E grazie all’offerta speciale, potrai farlo a un prezzo che renderà il tuo portafoglio felice quanto il tuo cuore.

Questa incredibile offerta è valida solo per i consumatori che non possiedono già un abbonamento Disney+. Assicurati di cogliere questa opportunità unica e di entrare in un mondo di storie affascinanti e personaggi indimenticabili.

È importante ricordare che, alla fine dei 12 mesi inclusi in questa offerta, l’abbonamento si rinnoverà automaticamente al prezzo del piano Premium annuale, attualmente 119,90 euro. Tuttavia, puoi disdire il tuo abbonamento prima della scadenza dei 12 mesi o scegliere un piano diverso, a seconda delle tue esigenze.

Il tempo per approfittare di questa offerta speciale sta per scadere. Non perdere l’opportunità di entrare in un mondo di magia e intrattenimento con Disney+. Iscriviti entro il 31 ottobre 2023 e goditi 12 mesi al prezzo di 8. Entra a far parte della famiglia Disney+ oggi stesso.

