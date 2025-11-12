Disney+, tra le migliori novità del mese di novembre anche I Fantastici 4: Gli Inizi

Il catalogo della piattaforma streaming Disney+ continua ad arricchirsi di nuovi contenuti. Il mese di novembre ha visto ad esempio l’arrivo de I Fantastici 4: Gli Inizi, reebot de I Fantastici 4 diretto da Matt Shakman con Pedro Pascal protagonista nei panni di Reed Richards insieme a Vanessa Kirby (Sue Storm), Joseph Quinn (Johnny Storm) e Ben Grimm (Ebon Moss-Bachrach).

Per vedere I Fantastici 4: Gli Inizi è necessario avere un piano Disney+ attivo. Il più economico è Standard con pubblicità, disponibile a 6,99 euro al mese e senza vincoli: al termine di ogni mese, dunque, gli utenti sono liberi di scegliere se rinnovare per un altro mese a 6,99 euro oppure disdire senza costi aggiuntivi.

Le nuove uscite di novembre

Insieme al reebot della Marvel, a novembre il catalogo Disney+ prevede altre interessanti novità:

All’s Fair dal 4 novembre : legal drama firmato da Ryan Murphy tutto al femminile con Naomi Watts, Kim Kardashian, Teyana Taylor, Niecy Nash-Betts, Glen Close e Sarah Poulson

: legal drama firmato da Ryan Murphy tutto al femminile con Naomi Watts, Kim Kardashian, Teyana Taylor, Niecy Nash-Betts, Glen Close e Sarah Poulson A Very Jonas Christmas movie dal 14 novembre : i Jonas Brothers (quelli veri) hanno appena concluso il loro tour con un’ultima tappa a Londra e si apprestano a tornare a casa in tempo per trascorrere il Natale insieme alle loro famiglie, ma qualche oscura forza sembra mettere loro il bastone tra le ruote

: i Jonas Brothers (quelli veri) hanno appena concluso il loro tour con un’ultima tappa a Londra e si apprestano a tornare a casa in tempo per trascorrere il Natale insieme alle loro famiglie, ma qualche oscura forza sembra mettere loro il bastone tra le ruote La mano sulla culla dal 19 novembre : a distanza di oltre 30 anni torna il thriller psicologico diretto dalla regista Michelle Garza Cervera, con al centro della scena le attrici Mary Elizabeth Winstead e Maika Monroe.

: a distanza di oltre 30 anni torna il thriller psicologico diretto dalla regista Michelle Garza Cervera, con al centro della scena le attrici Mary Elizabeth Winstead e Maika Monroe. Chris Hemsworth: un memorabile viaggio on the road dal 24 novembre : a fine mese riflettori accesi sullo speciale National Geographic con al centro la recente diagnosi di Alzheimer del padre di Chris, con quest’ultimo impegnato nell’esplorare la scienza delle relazioni sociali e della loro importanza nel sostegno della funzione mnemonica.

: a fine mese riflettori accesi sullo speciale National Geographic con al centro la recente diagnosi di Alzheimer del padre di Chris, con quest’ultimo impegnato nell’esplorare la scienza delle relazioni sociali e della loro importanza nel sostegno della funzione mnemonica. Grey’s Anatomy 22 dal 27 novembre: torna il medical drama più famoso della televisione. Nella nuova stagione, insieme a Ellen Pompeo il cast è composto da Kevin McKidd, James Pickens Jr., Chandra Wilson, Chris Carmack, Kim Raver, Anthony Hill, Caterina Scorsone, Camilla Luddington e Jason George.

