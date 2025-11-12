 Disney+, tra le migliori novità del mese di novembre anche I Fantastici 4: Gli Inizi
Il ritorno de I Fantastici 4 segna il mese di novembre del catalogo Disney+: ecco le altre novità più importanti.
Il ritorno de I Fantastici 4 segna il mese di novembre del catalogo Disney+: ecco le altre novità più importanti.
Il catalogo della piattaforma streaming Disney+ continua ad arricchirsi di nuovi contenuti. Il mese di novembre ha visto ad esempio l’arrivo de I Fantastici 4: Gli Inizi, reebot de I Fantastici 4 diretto da Matt Shakman con Pedro Pascal protagonista nei panni di Reed Richards insieme a Vanessa Kirby (Sue Storm), Joseph Quinn (Johnny Storm) e Ben Grimm (Ebon Moss-Bachrach).

Per vedere I Fantastici 4: Gli Inizi è necessario avere un piano Disney+ attivo. Il più economico è Standard con pubblicità, disponibile a 6,99 euro al mese e senza vincoli: al termine di ogni mese, dunque, gli utenti sono liberi di scegliere se rinnovare per un altro mese a 6,99 euro oppure disdire senza costi aggiuntivi.

Le nuove uscite di novembre

Insieme al reebot della Marvel, a novembre il catalogo Disney+ prevede altre interessanti novità:

  • All’s Fair dal 4 novembre: legal drama firmato da Ryan Murphy tutto al femminile con Naomi Watts, Kim Kardashian, Teyana Taylor, Niecy Nash-Betts, Glen Close e Sarah Poulson
  • A Very Jonas Christmas movie dal 14 novembre: i Jonas Brothers (quelli veri) hanno appena concluso il loro tour con un’ultima tappa a Londra e si apprestano a tornare a casa in tempo per trascorrere il Natale insieme alle loro famiglie, ma qualche oscura forza sembra mettere loro il bastone tra le ruote
  • La mano sulla culla dal 19 novembre: a distanza di oltre 30 anni torna il thriller psicologico diretto dalla regista Michelle Garza Cervera, con al centro della scena le attrici Mary Elizabeth Winstead e Maika Monroe.
  • Chris Hemsworth: un memorabile viaggio on the road dal 24 novembre: a fine mese riflettori accesi sullo speciale National Geographic con al centro la recente diagnosi di Alzheimer del padre di Chris, con quest’ultimo impegnato nell’esplorare la scienza delle relazioni sociali e della loro importanza nel sostegno della funzione mnemonica.
  • Grey’s Anatomy 22 dal 27 novembre: torna il medical drama più famoso della televisione. Nella nuova stagione, insieme a Ellen Pompeo il cast è composto da Kevin McKidd, James Pickens Jr., Chandra Wilson, Chris Carmack, Kim Raver, Anthony Hill, Caterina Scorsone, Camilla Luddington e Jason George.
https://www.youtube.com/watch?v=9CWgnS93ZmU&pp=ygUgaSBmYW50YXN0aWNpIDQgZ2xpIGluaXppIGRpc25leSs%3D

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 12 nov 2025

Federico Pisanu
Pubblicato il
12 nov 2025
