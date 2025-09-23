Disney+, ultima chiamata per risparmiare fino a Natale: prezzi a partire da 2,99 euro al mese

Adesso o mai più. Gli utenti che si stanno guardando intorno per l’attivazione di un nuovo servizio streaming hanno la possibilità di aderire alla piattaforma Disney+ a partire da 2,99 euro al mese per tre mesi, che significa guardare potenzialmente centinaia di contenuti da qui fino a Natale a prezzo super scontato.

Il catalogo di Disney+ include tra le altre cose i contenuti di Disney, Marvel, Star Wars, National Geographic, Pixar e Star. A proposito di Pixar, ha da poco debuttato il nuovo film d’animazione Elio, distribuito nelle sale cinematografiche italiane e di tutto il mondo quest’estate.

I prezzi scontati dei piani Disney+: Standard con pubblicità, Standard, Premium

Normalmente i prezzi di Disney+ partono da 5,99 euro al mese, l’importo richiesto per attivare il piano Standard con pubblicità, quello più economico. Grazie alla promozione in corso, invece, si ha un risparmio di 3 euro al mese, vale a dire il 50%: il pacchetto include due visioni in contemporanea, l’accesso a tutto il catalogo e una qualità video fino a 1080p Full HD.

Il piano Standard è invece in offerta a 5,99 euro al mese, beneficiando di uno sconto di 4 euro al mese per tre mesi. Rispetto al piano appena descritto, aggiunge l’opzione Download e la possibilità di guardare qualsiasi contenuto presente in catalogo senza l’interruzione della pubblicità.

Infine ecco il piano Premium, disponibile al prezzo scontato di 9,99 euro al mese (anche in questo caso, quindi, lo sconto è pari a 4 euro al mese). L’adesione al pacchetto Premium permette di beneficiare dell’esperienza completa della piattaforma, che significa avere il supporto al Dolby Atmos e alla qualità video 4K & HDR, più quattro riproduzioni in contemporanea.

Al termine dei primi tre mesi scontati, ciascun piano si rinnoverà in automatico al prezzo in vigore in quel momento (a partire da 6,99 euro al mese).