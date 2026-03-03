Disney+: catalogo infinito di film e serie tv a partire da 6,99€ al mese

L’arrivo di marzo segna il passaggio dalla stagione invernale a quella primaverile, un nuovo inizio per tante persone. Se tra le novità della propria routine quotidiana si vuole inserire anche un nuovo servizio di streaming video, si potrebbe prendere in considerazione il piano Standard con pubblicità di Disney+ per via del suo prezzo concorrenziale: 6,99 euro al mese.

Il piano più economico include l’accesso a tutti i film e le serie tv dello sconfinato catalogo di Disney+, con una qualità video fino a 1080p Full HD, due riproduzioni in simultanea e brevi spot pubblicitari durante la riproduzione di questo o quell’altro contenuto.

Se non si vuole la pubblicità, il piano di riferimento è quello Standard, disponibile a 109,90 euro l’anno o 10,99 euro al mese. Rispetto al piano più economico, oltre all’assenza di pubblicità si segnala l’aggiunta della funzione Download, grazie alla quale è possibile scaricare i propri contenuti preferiti per guardarli offline quando non si è connessi a una rete Wi-Fi o ai dati mobili.

Per un’esperienza di visione completa c’è invece il piano Premium: costa 159,90 euro l’anno o 15,99 euro al mese e prevede una qualità video fino a 4K UHD & HDR, quattro riproduzioni in simultanea e il supporto alla tecnologia Dolby Atmos; ovviamente anche in questo piano la visione di film e serie è senza pubblicità.

Ecco un rapido riepilogo di quanto scritto finora:

Disney+ Standard con pubblicità: 6,99 euro al mese

Disney+ Standard: 109,90 euro l’anno o 10,99 euro al mese (si risparmiano 2 mesi rispetto al piano mensile)

Disney+ Premium: 159,90 euro l’anno o 15,99 euro al mese (si risparmiano 2 mesi rispetto al piano mensile)

Infine, ricordiamo che su Disney+ ci sono i classici senza tempo di Disney+, tutto l’intrattenimento di Hulu, i film d’animazione di Pixar, l’universo di Marvel, la saga di Star Wars, nuovi Originals e serie esclusive, nonché i documentari National Geographic.

https://youtu.be/TW9zCEkCLuw?si=SvQjQ9Wvis6Y8kU7