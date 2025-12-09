Disney+ e Natale, accoppiata vincente: i piani partono da 6,99 euro

Frozen (2013), Santa Clause (1994), The Nightmare Before Christmas (1993), The Muppet Christmas Carol (1992), Mamma, ho perso l’aereo (1990): che cosa hanno in comune i cinque titoli appena citati, oltre ad essere imperdibili durante le festività natalizie? Sono tutti inclusi nel catalogo della piattaforma streaming Disney+, che si conferma così come uno dei servizi di riferimento per chi vuole trascorrere le feste di fine anno insieme alla propria famiglia.
Disney+ offre ai suoi utenti la possibilità di scegliere fra tre diversi piani: Standard con pubblicità, Standard e Premium. Questi i prezzi:
- Standard con pubblicità: 6,99 euro al mese
- Standard: 10,99 euro al mese o 109,90 euro l’anno
- Premium: 15,99 euro al mese o 159,90 euro l’anno
La sottoscrizione annuale, che permette di risparmiare il prezzo di due mesi nell’arco di un anno, non è disponibile per il piano Standard con pubblicità. Ciò nonostante, se si vuole provare il servizio per la prima volta o lo si vuole riattivare per un solo mese, Standard con pubblicità rimane il piano migliore.
Ecco le principali caratteristiche di ciascun piano Disney+:
- piano Standard con pubblicità: qualità video fino a 1080p Full HD e 2 riproduzioni simultanee.
- piano Standard: qualità video fino a 1080p Full HD, 2 riproduzioni simultanee, opzione Download, film e serie senza pubblicità e risparmio di 2 mesi con la sottoscrizione annuale.
- piano Premium: qualità video fino a 4K Ultra HD e HDR, 4 riproduzioni simultanee, opzione Download, film e serie senza pubblicità, risparmio di 2 mesi con la sottoscrizione annuale, supporto al Dolby Atmos.
Per darvi, infine, un’idea ancora più chiara su cosa voglia dire avere Disney+ attivo nel mese di dicembre e per tutta la prima settimana di gennaio, ecco qual è la top 10 di oggi in Italia:
- Zootropolis (2016)
- Mamma ho perso l’aereo (1990)
- Zootropolis – Un’anteprima speciale (2025)
Il Grinch (2000)
- Mamma ho riperso l’aereo (1992)
- Diario di una schiappa – Ora Basta! (2025)
- I Fantastici 4 – Gli Inizi (2025)
- Topolino – Le magie di Natale (1999)
- I Roses (2025)
- Avatar – La Via dell’Acqua (2022)
https://www.youtube.com/watch?v=oh4v714SEXk&pp=ygUYaSBmYW50YXN0aWNpIDQgZ2xpIGluaXpp