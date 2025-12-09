 Disney+ e Natale, accoppiata vincente: i piani partono da 6,99 euro
Un catalogo che non teme confronti: ecco la scelta intelligente per trascorrere in famiglia le festività di fine anno.
Disney

Frozen (2013), Santa Clause (1994), The Nightmare Before Christmas (1993), The Muppet Christmas Carol (1992), Mamma, ho perso l’aereo (1990): che cosa hanno in comune i cinque titoli appena citati, oltre ad essere imperdibili durante le festività natalizie? Sono tutti inclusi nel catalogo della piattaforma streaming Disney+, che si conferma così come uno dei servizi di riferimento per chi vuole trascorrere le feste di fine anno insieme alla propria famiglia.

Disney+ offre ai suoi utenti la possibilità di scegliere fra tre diversi piani: Standard con pubblicità, Standard e Premium. Questi i prezzi:

  • Standard con pubblicità: 6,99 euro al mese
  • Standard: 10,99 euro al mese o 109,90 euro l’anno
  • Premium: 15,99 euro al mese o 159,90 euro l’anno
La sottoscrizione annuale, che permette di risparmiare il prezzo di due mesi nell’arco di un anno, non è disponibile per il piano Standard con pubblicità. Ciò nonostante, se si vuole provare il servizio per la prima volta o lo si vuole riattivare per un solo mese, Standard con pubblicità rimane il piano migliore.

Ecco le principali caratteristiche di ciascun piano Disney+:

  • piano Standard con pubblicità: qualità video fino a 1080p Full HD e 2 riproduzioni simultanee.
  • piano Standard: qualità video fino a 1080p Full HD, 2 riproduzioni simultanee, opzione Download, film e serie senza pubblicità e risparmio di 2 mesi con la sottoscrizione annuale.
  • piano Premium: qualità video fino a 4K Ultra HD e HDR, 4 riproduzioni simultanee, opzione Download, film e serie senza pubblicità, risparmio di 2 mesi con la sottoscrizione annuale, supporto al Dolby Atmos.

Per darvi, infine, un’idea ancora più chiara su cosa voglia dire avere Disney+ attivo nel mese di dicembre e per tutta la prima settimana di gennaio, ecco qual è la top 10 di oggi in Italia:

  • Zootropolis (2016)
  • Mamma ho perso l’aereo (1990)
  • Zootropolis – Un’anteprima speciale (2025)
    Il Grinch (2000)
  • Mamma ho riperso l’aereo (1992)
  • Diario di una schiappa – Ora Basta! (2025)
  • I Fantastici 4 – Gli Inizi (2025)
  • Topolino – Le magie di Natale (1999)
  • I Roses (2025)
  • Avatar – La Via dell’Acqua (2022)
Pubblicato il 9 dic 2025

Federico Pisanu
9 dic 2025
