Disney+ e Natale, accoppiata vincente: i piani partono da 6,99 euro

Frozen (2013), Santa Clause (1994), The Nightmare Before Christmas (1993), The Muppet Christmas Carol (1992), Mamma, ho perso l’aereo (1990): che cosa hanno in comune i cinque titoli appena citati, oltre ad essere imperdibili durante le festività natalizie? Sono tutti inclusi nel catalogo della piattaforma streaming Disney+, che si conferma così come uno dei servizi di riferimento per chi vuole trascorrere le feste di fine anno insieme alla propria famiglia.

Disney+ offre ai suoi utenti la possibilità di scegliere fra tre diversi piani: Standard con pubblicità, Standard e Premium. Questi i prezzi:

Standard con pubblicità : 6,99 euro al mese

: 6,99 euro al mese Standard : 10,99 euro al mese o 109,90 euro l’anno

: 10,99 euro al mese o 109,90 euro l’anno Premium: 15,99 euro al mese o 159,90 euro l’anno

La sottoscrizione annuale, che permette di risparmiare il prezzo di due mesi nell’arco di un anno, non è disponibile per il piano Standard con pubblicità. Ciò nonostante, se si vuole provare il servizio per la prima volta o lo si vuole riattivare per un solo mese, Standard con pubblicità rimane il piano migliore.

Ecco le principali caratteristiche di ciascun piano Disney+:

piano Standard con pubblicità: qualità video fino a 1080p Full HD e 2 riproduzioni simultanee.

piano Standard: qualità video fino a 1080p Full HD, 2 riproduzioni simultanee, opzione Download, film e serie senza pubblicità e risparmio di 2 mesi con la sottoscrizione annuale.

piano Premium: qualità video fino a 4K Ultra HD e HDR, 4 riproduzioni simultanee, opzione Download, film e serie senza pubblicità, risparmio di 2 mesi con la sottoscrizione annuale, supporto al Dolby Atmos.

Per darvi, infine, un’idea ancora più chiara su cosa voglia dire avere Disney+ attivo nel mese di dicembre e per tutta la prima settimana di gennaio, ecco qual è la top 10 di oggi in Italia:

Zootropolis (2016)

Mamma ho perso l’aereo (1990)

Zootropolis – Un’anteprima speciale (2025)

Il Grinch (2000)

Il Grinch (2000) Mamma ho riperso l’aereo (1992)

Diario di una schiappa – Ora Basta! (2025)

I Fantastici 4 – Gli Inizi (2025)

Topolino – Le magie di Natale (1999)

I Roses (2025)

Avatar – La Via dell’Acqua (2022)

https://www.youtube.com/watch?v=oh4v714SEXk&pp=ygUYaSBmYW50YXN0aWNpIDQgZ2xpIGluaXpp