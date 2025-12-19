Disney+ per un Natale magico in famiglia: a partire da 6,99 euro

Mamma ho perso l’aereo, Il Grinch, Avatar, Santa Clause, Zootropolis: sono solo alcuni dei titoli inclusi nel catalogo Disney+, servizio di streaming video on demand statunitense che offre la visione di un ampio numero di titoli Disney, Pixar, Marvel, National Geographic, Star Wars e Hulu. Se con l’attuale servizio a cui si è abbonati si fa fatica a trovare contenuti che si sposano alla perfezione con il Natale, Disney+ garantisce di risolvere il problema in pochi secondi.
Capitolo prezzi: si parte da 6,99 euro al mese per il piano Standard con pubblicità, quello più economico. Non vi sono costi extra, sottolinea Disney, così come si può disdire in qualsiasi momento.
- Standard con pubblicità: 6,99 euro al mese
- Standard: 10,99 euro al mese (o 109,90 euro l’anno con vincolo di 12 mesi)
- Premium: 15,99 euro al mese (o 159,90 euro l’anno con vincolo di 12 mesi)
Tutti i tre piani del servizio Disney+ offrono l’accesso completo a tutti i contenuti. Se la scelta ricade sul piano Standard con pubblicità, la visione sarà interrotta qua e là da alcune interruzioni pubblicitarie, si potrà godere della visione a 1080p Full HD e di due riproduzioni in contemporanea.
Scegliendo il piano Standard i film e le serie saranno senza pubblicità e si sbloccherà l’opzione Download, grazie alla quale è possibile scaricare uno dei propri titoli preferiti per poi riprodurlo offline quando non si ha la possibilità di connettersi a una rete Wi-Fi o non si può fare affidamento sui dati mobili della propria offerta.
Infine, il piano Premium è il più completo perché permette di godere della qualità video fino a 4K UHD & HDR, quattro riproduzioni simultanee e il supporto al Dolby Atmos, per un’esperienza di visione superiore rispetto agli altri due piani. Maggiori informazioni sono disponibili alla pagina dedicata di Disney+, raggiungibile tramite il bottone qui sotto.