Disney+ per un Natale magico in famiglia: a partire da 6,99 euro

Mamma ho perso l’aereo, Il Grinch, Avatar, Santa Clause, Zootropolis: sono solo alcuni dei titoli inclusi nel catalogo Disney+, servizio di streaming video on demand statunitense che offre la visione di un ampio numero di titoli Disney, Pixar, Marvel, National Geographic, Star Wars e Hulu. Se con l’attuale servizio a cui si è abbonati si fa fatica a trovare contenuti che si sposano alla perfezione con il Natale, Disney+ garantisce di risolvere il problema in pochi secondi.

Capitolo prezzi: si parte da 6,99 euro al mese per il piano Standard con pubblicità, quello più economico. Non vi sono costi extra, sottolinea Disney, così come si può disdire in qualsiasi momento.

Standard con pubblicità : 6,99 euro al mese

: 6,99 euro al mese Standard : 10,99 euro al mese (o 109,90 euro l’anno con vincolo di 12 mesi)

: 10,99 euro al mese (o 109,90 euro l’anno con vincolo di 12 mesi) Premium: 15,99 euro al mese (o 159,90 euro l’anno con vincolo di 12 mesi)

Tutti i tre piani del servizio Disney+ offrono l’accesso completo a tutti i contenuti. Se la scelta ricade sul piano Standard con pubblicità, la visione sarà interrotta qua e là da alcune interruzioni pubblicitarie, si potrà godere della visione a 1080p Full HD e di due riproduzioni in contemporanea.

Scegliendo il piano Standard i film e le serie saranno senza pubblicità e si sbloccherà l’opzione Download, grazie alla quale è possibile scaricare uno dei propri titoli preferiti per poi riprodurlo offline quando non si ha la possibilità di connettersi a una rete Wi-Fi o non si può fare affidamento sui dati mobili della propria offerta.

Infine, il piano Premium è il più completo perché permette di godere della qualità video fino a 4K UHD & HDR, quattro riproduzioni simultanee e il supporto al Dolby Atmos, per un’esperienza di visione superiore rispetto agli altri due piani. Maggiori informazioni sono disponibili alla pagina dedicata di Disney+, raggiungibile tramite il bottone qui sotto.