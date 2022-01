Disponibile Wine 7, include oltre 9.100 modifiche

Wine, il famoso software (il cui nome è l'acronimo di Wine Is Not an Emulator) che permette di eseguire software e giochi di Windows pure su macOS, Linux, Android e altri sistemi operativi, è stato da poco aggiornato alla versione 7.0, la quale porta in dote numerose novità e miglioramenti vari per un totale di oltre 9.100 modifiche che di certo sapranno fare ben felici la maggior parte degli appassioanti utilizzatori di questo programma.

Rilasciato Wine 7.0: novità per temi, grafica, Direct 3D e altro

Tra le novità degne di note ci sono il supporto ai temi, la grafica potenziata e il supporto ai multi display per applicazioni e giochi che sfruttando Direct 3D. La più recente versione del programma estende altresì il supporto Direct 3D alle nuove schede video, tra cui: AMD Radeon RX 5500M, 6800, 6800 XT e 6900 XT, AMD Van Gogh, Intel UHD 630 e NVIDIA GeForce GT 1030.

La nuova versione di Wine va inoltre ad aggiornare la compatibilità con i Mac equipaggiati con Apple Silicon, in special modo la possibilità di eseguire delle applicazioni Windows x86-64 in Rosetta 2, e migliora la compatibilità per il networking con Internet Explorer 11, il che potrebbe rivelarsi particolarmente utile per accedere a siti Web, applicazioni o servizi legacy che si basano ancora sul browser in questione sebbene Microsoft abbia decretato che sia ormai giunto al capolinea.

L'aggiornamento introduce anche tanti altri cambiamenti di minor rilievo, tutti segnalati nel changelog ufficiale, ma comunque altrettanto interessanti e che senza dubbio contribuiscono a rendere il funzionamento generale di Wine molto più appagante.