Dispositivi al sicuro con lo zaino antifurto di Homiee

Sappiamo che ormai i nostri dispositivi elettronici sono indispensabili, sia per la vita quotidiana che per il lavoro. Se sei alla ricerca di uno zaino che non solo protegga i tuoi dispositivi da danni accidentali, ma anche dai malintenzionati che vorrebbero indebitamente appropriarsene, abbiamo ciò che ti serve. Si tratta dello zaino antifurto Homiee per PC fino a 15,6 pollici.

Zaino antifurto Homiee 15,6 pollici: caratteristiche tecniche

Si tratta di uno zaino dal design estremamente elegante, e studiato proprio per impedire il furto del suo contenuto quando indossato. La parte anteriore, infatti, non presenta alcuna tasca, mentre la cerniera principale è pensata per impedirne l’apertura mentre è indossato. Per aprire lo zaino è indispensabile capovolgerne lo schienale, una soluzione estremamente funzionale. Non mancano tuttavia due tasche laterali per gli oggetti più piccoli come una borraccia o un ombrello. Comoda anche la tasca nascosta, posta direttamente sullo schienale, che permette di alloggiare gli oggetti più preziosi.

Seppur adatto a qualsiasi utilizzo, lo zaino è pensato per il trasporto di tablet e laptop con tutti i relativi accessori. Il vano interno, quindi, presenta una moltitudine di tasche dedicate proprio agli accessori, dai più piccoli come i cavetti, ai più ingombranti come periferiche e alimentatori. Non manca in ogni caso una tasca dedicata a libri e quaderni, ideale per un utilizzo scolastico o universitario. Molto interessante anche la presenza di una porta USB dedicata alla ricarica. All’interno è infatti presente un vano dedicato al proprio power bank per essere collegato alla porta sopracitata. In questo modo è possibile ricaricare il proprio smartphone dall’esterno senza aprire lo zaino.

Grazie ad un coupon del 10%, che si somma allo sconto preapplicato del 26%, lo zaino è acquistabile su Amazon a soli 33,29 euro per un risparmio di ben 16,70 euro sul prezzo di listino. Sono inoltre disponibili le varianti per PC da 17,3 pollici e da 22 pollici, sulle quali è possibile usufruire del medesimo coupon.