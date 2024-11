Dispositivi Amazon: tutti gli sconti al Black Friday 2024

Ci siamo: ha preso il via la Settimana del Black Friday su Amazon. Qui è dove passiamo in rassegna tutti i dispositivi del marchio proposti in forte sconto, dallo smart display con Alexa al taccuino digitale Scribe, passando per l’immancabile Fire TV Stick dedicato allo streaming.

Black Friday: i dispositivi Amazon in offerta

Partiamo proprio da Echo Show 8. Il display intelligente di terza generazione, con pannello HD, audio spaziale e hub integrato per la smart home, è in offerta a -44%. Ciò significa che lo puoi acquistare al prezzo di soli 94,99 euro (invece di 169,99 euro come da listino), con un risparmio di ben 75 euro.

Kindle Scribe è un dispositivo rivoluzionario. Non si tratta di un semplice eBook reader, ma come anticipato di un vero e proprio taccuino digitale per scrivere e disegnare a mano libera, prendendo appunti con il pennino in dotazione. Non lasciarti sfuggire lo sconto del 28% che porta il modello da 16 GB a 264,99 euro con Penna Basic e a 289,99 euro (-28%) con penna premium.

Ci sono anche i nuovi Kindle Paperwhite da 16 GB a 144,99 euro (-15%) e la sua versione Signature da 32 GB a 174,99 euro (-13%).

Il nuovo Fire TV Stick HD, lanciato poco più di un mese fa, è in sconto del 38%. Grazie a questa promozione lo puoi acquistare a soli 27,99 euro. Un’occasione da cogliere al volo, per rendere ogni monitor o televisore una Smart TV pronta allo streaming. Con una spesa poco più elevata (35,99 euro, -44%) si può comprare la variante 4K.

Sul fronte smart speaker, c’è la versione 2024 di Echo Spot a 54,99 euro. È la sveglia intelligente di Amazon, con Alexa, oggi in offerta.

Molto utile per l’ambiente domestico, Amazon Smart Air Quality Monitor a soli 49,99 euro (-38%) aiuta a mantenere sotto controllo la qualità dell’aria in casa, avvisando in caso di anomalie.

Concludiamo con una segnalazione per gli amanti del gaming: il 42% di sconto sul controller wireless Luna, progettato per il servizio di cloud gaming, ma adatto anche per giocare su PC. Oggi lo puoi pagare solo 39,99 euro.

L’indirizzo di riferimento per la Settimana del Black Friday è amazon.it/blackfriday. Su queste pagina, da oggi e fino al 2 dicembre, segnaleremo le offerte e gli sconti più interessanti tra quelli proposti sull’e-commerce, concentrandoci in particolare su categorie come informatica, elettronica e smart home.