Nuova Ricerca di Windows 11 fa scaricare app dal menu Start

Dopo aver promosso pesantemente i PC con Copilot+ e consigliato agli utenti di Windows 10 di acquistarli se non possono aggiornare a Windows 11, Microsoft ha annunciato altre novità per la funzione di ricerca di Windows.

Ora la Ricerca sarà in grado di trovare determinate impostazioni quando ne se ne bisogno. Una mossa intelligente, visto che a volte scovare un’opzione specifica nei meandri del sistema operativo può essere una vera impresa. Ma la vera novità è un’altra.

Microsoft permetterà di scaricare app dal Microsoft Store direttamente dalla Ricerca. Un’idea che sulla carta potrebbe sembrare comoda, ma che in realtà sta già facendo storcere il naso a molti utenti.

Giorgio Sardo, vicepresidente per l’App Store & Apps di Microsoft, ha mostrato con orgoglio la nuova funzionalità sul suo account ufficiale di X. Peccato che i commenti al suo post siano per lo più negativi.

Coming Soon: Microsoft Store integration with Windows Search! 🔎Quickly find and install apps right from your Start menu or Taskbar! Rolling out soon – let us know what you think! 💻#Windows #MicrosoftStore pic.twitter.com/ma9iB8EvrR

— Giorgio Sardo (@gisardo) May 6, 2025