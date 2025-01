Distrobox 1.8.1 migliora Zsh e l'integrazione Nvidia

Distrobox 1.8.1 è l’ultimo aggiornamento, da poco rilasciato, dello strumento che consente la creazione di ambienti virtuali Linux “containerizzati” sfruttando Docker e Podman. Oltre ai classici correttivi e miglioramenti, l’ultima versione è caratterizzata da alcune novità di rilievo, che interessano nello specifico importanti migliorie a Zsh, oltre all’integrazione di Nvidia.

Distrobox 1.8.1: tutte le novità

Distrobox 1.8.1 introduce una nuova funzione “clone” per il comando “distrobox assemble”, che semplifica la duplicazione degli ambienti già aperti. Oltre a ciò, come anticipato inizialmente, vengono apportate delle migliorie a Zsh con dei completamente rielaborati, i quali risolvono i problemi con il completamento dei nomi dei contenitori, oltre a fornire un’esperienza molto più intuitiva rispetto alla versione precedente.

“Sotto al cofano” la nuova versione gestisce in maniera più efficace i controlli specifici della piattaforma durante la fase di creazione dei contenitori su diverse architetture, risolvendo alcuni problemi che si erano riscontrati su alcune di essere, non ancora perfettamente supportate sotto questo punto di vista.

Distrobox 1.8.1 migliora poi anche l’integrazione Nvidia, per cui gli sviluppatori si sono concentrati nel rendere più semplice lo sfruttamento delle capacità di calcolo della GPU all’interno degli ambienti “containerizzati”. Per via di ciò, è stato perfezionato il processo di integrazione per il salto di determinati file ogni qual volta una cartella sarà già un punto di montaggio di sola lettura, impedendo conflitti indesiderati.

Oltre a ciò, la nuova versione semplifica il rilevamento per i driver a 32-bit, venendo incontro agli utenti che fanno ancora uso di hardware ormai vecchio. Gli sviluppatori hanno poi ripulito le istruzioni per Nvidia Container Toolkit, risolvendo dei bug che impattavano gravemente sul processo di configurazione e permettere l’uso accelerato della GPU per i flussi di lavoro.

Sono infine stati risolti i problemi relativi alla gestione locale e ai prompt della shell per quanto riguarda alcune distribuzioni, garantendo così un’esperienza utente più raffinata. Per tutti i cambiamenti è possibile consultare la lista dedicata.