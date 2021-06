Diventa Cloud Architect: si parte da qui

La figura del “cloud architect” è una delle più cercate nel panorama cloud odierno poiché rappresenta la figura base da cui partire per l'organizzazione delle proprie risorse e dei propri datacenter, ottimizzando la gestione dei file locali o in remoto e rispondendo appieno a tutte le prerogative necessarie in termini di performance, sicurezza e privacy. Ecco perché il panorama internazionale guarda a queste figure come ad un elemento fondamentale, da formare ed integrare per organizzare la propria transizione al cloud e la successiva gestione dei dati e dei flussi di lavoro.

Cloud Architect: ecco come

Uno dei corsi più importanti del catalogo Udemy è dedicato specificatamente al mondo dei Cloud Architect, mettendo a disposizione un approfondimento che (grazie ad uno sconto dell'84%) consente con soli 24,99 euro di accedere a 15,5 ore di video on-demand, 24 risorse scaricabili, oltre 500 slide ed una summa di nozioni imprescindibilmente importanti per ottenere la certificazione “Amazon AWS Certified Solutions Architect – Associate 2020/2021“.

Oltre 15 ore di corso, oltre 500 slide, laboratori e quiz ti metteranno nella condizione di poter sostenere l’esame ed avere delle buone possibilità di superarlo.

Una vera e propria preparazione all'esame di certificazione SAA-CO2, insomma, dal quale potersi aprire le porte verso il mondo professionale. Tra le competenze accumulate durante il corso:

Effettuare l'esame di Certificazione AWS Certified Solutions Architect.

Creare e gestire le istanze EC2 utilizzando bilanciatori di carico e Auto Scaling.

Definire e gestire ogni opzione di STORAGE presente nel cloud AWS.

Conoscere ogni aspetto del NETWORKING e dei servizi di rete più in generale.

Approfondire gli aspetti legati alla SICUREZZA dell'infrastruttura AWS.

Creare e gestire i DATABASE sia relazionali che NoSQL.

Creare un'infrastruttura WordPress in Alta Affidabilità.

Conoscere e testare molteplici servizi AWS destinati alle più svariate attività

24,99 euro, solo per poche ore, possono diventare un investimento fondamentale per la propria carriera. Inizia tutto da qui: dalla certificazione per l'accesso al mondo dei cloud architect che le aziende stanno cercando con sempre maggior intensità. Il rapporto opportunità/prezzo è, giocoforza, altissimo.