Diventa competitivo nel mondo dell'e-commerce: registra il tuo dominio a soli 9,90 euro

Oggi vogliamo proporti una soluzione davvero efficace per far crescere il tuo business, o eventualmente iniziare con il piede giusto. Si tratta dell’offerta per la registrazione di un dominio .store di Keliweb a soli 9,90 euro, un prezzo decisamente conveniente per espandere la propria attività sul web.

Registrazione dominio di primo livello .store con Keliweb: caratteristiche

Partiamo subito dando uno sguardo a quelli che sono i reali vantaggi di registrare un dominio .store. Innanzitutto, darai subito un’idea chiara su cosa offre il sito, ossia un vero e proprio portale di e-commerce. Inoltre, si tratta di un gTLD (generic Top Level Domain), il che significa un dominio di primo livello, accessibile praticamente da tutto il mondo. Di conseguenza questo ti permetterà di raggiungere un numero di potenziali clienti significativamente più alto, sia che tu abbia un negozio fisico, che uno shop completamente online. Infine, potrai personalizzare completamente il nome del tuo sito, e distinguerti così dai competitor sfruttando al meglio la creatività.

Nel caso specifico, Keliweb fa del servizio assistenza il suo punto di forza. Questo, infatti, è attivo 24 ore su 24, ed è disponibile sia via sito web che con un numero verde. A questo si aggiunge una serie di servizi indispensabili per riuscire ad affermarsi sul mercato elettronico ormai costantemente in espansione. Un esempio è il salvataggio di una copia di backup del proprio sito sempre disponibile sul cloud di Keliweb. Insomma, se cerchi una soluzione semplice, efficace ed economica per aumentare le capacità della tua azienda, Keliweb è senza dubbio una delle migliori.

Grazie ad uno sconto del 67%, puoi registrare il tuo dominio a soli 9,90 euro direttamente dal sito di Keliweb.