Diventa un esperto di Social Media Marketing con il corso completo in offerta

Vuoi diventare un esperto di Social Media Marketing e Facebook Ads? Il corso completo è in super offerta all'85% di sconto ancora per poche ore: a soli 14,99 euro invece di 99,99 riceverai 40 videolezioni on-demand (per quasi 7 ore complessive) ad accesso limitato, più sette risorse extra scaricabili e un certificato di completamento. È rivolto ad imprenditori che vogliono investire nel digital marketing per la loro azienda, gestori di siti web, start-up in fase di lancio e a tutti coloro che vogliono intraprendere una carriera nel mondo del Digital Marketing.

L'insegnante sarà Giulio Rosati, Brand Manager dalla pluriennale esperienza a livello multinazionale. Ti verranno proposte più di 10 ore di training, lezioni, esercizi, quiz e step pratici per applicare sul campo le conoscenze appena apprese e passare così in tutta semplicità dal livello principiante ad avanzato. Inoltre, ogni lezione ti guiderà passo dopo passo e al termine potrai ammirare i risultati: avrai imparato ad analizzare e definire il tuo target, creare un sito web, pianificare campagne di comunicazione anche su Facebook e Instagram.

Social Media Marketing – Il Corso Completo con Certificato

Nello specifico, questo è ciò che imparerai:

Evitare gli errori comuni che costano una fortuna a chi inizia per la prima volta

Ridefinire le tue conoscenze sul marketing e sul suo scopo

Analizzare il tuo pubblico usando i dati

Condurre ricerche di mercato per validare i messaggi pubblicitari

Scrivere contenuti che convertono

Scegliere foto o video performanti

Creare un sito web di altissimo livello in un'ora senza programmare

Creare una pagina Facebook e ottimizzarla, più campagne pubblicitarie su Facebook e Instagram

Usare la funzione di re-targeting di Facebook

Creare pubblici personalizzati e look-a-like dai tuoi dati

Gestire e ottimizzare le campagne

Calcolare il ritorno sull'investimento (ROI) delle attività pubblicitarie

Sei pronto a diventare un Social Media Manager professionista e trasformare la tua attività in un successo? Il corso completo, gestito dall'esperto Giulio Rosati, è in offertissima all'85% di sconto. A soli 14,99 euro riceverai: un certificato di completamento, aiuto veloce e disponibile nella sezione Domande&Risposte, accesso a vita ai materiali e alle lezioni e rimborso garantito entro 30 giorni.