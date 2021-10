Diventa un genio del growth marketing con Domestika: il pacchetto è in offerta al 63%

Il mondo del web è, ormai, il trampolino di lancio di ogni attività o azienda. Per far crescere il tuo brand avrai bisogno di una strategia infallibile: è qui che entra in gioco Domestika, che offre in promozione al 63% di sconto un pacchetto da due corsi grazie ai quali potrai imparare a promuovere con efficacia la tua attività nel mondo digitale e diventare un genio del growth marketing.

Diventa un genio del growth marketing: come funziona la promozione

Acquistando il pacchetto a soli 14,90 euro (invece di 39,80, come da listino), potrai scegliere due corsi fra un'ampia lista di interessanti proposte. Fra i più venduti troviamo il corso per imparare a creare campagne di marketing digitale sfruttando Google Ads e Facebook / Instagram Ads, ed il corso di creazione ed editing di contenuto per Instagram Stories, uno degli strumenti più in voga del momento per promuovere la propria attività poiché permette di generare traffico diretto. Ma i corsi fra cui scegliere sono moltissimi e tutti altrettanto validi: si passa dal corso di personal branding al social media strategy, community management e sviluppo di un media plan, fino alla gestione delle finanze e tecniche di copywriting.

Questi sono soltanto una piccola parte di ciò che Domestika propone. Ti abbiamo incuriosito? Dai un'occhiata tu stesso e approfitta ancora per pochissimo tempo della promozione al 63% di sconto che ti permetterà di acquistare due corsi a soli 14,90 euro invece di 39,80. Ogni corso offre videolezioni ad accesso limitato, risorse extra e uno speciale attestato di partecipazione firmato dall'insegnante stesso, che potrà essere condiviso sui propri social oppure aggiunto al proprio portfolio personale.