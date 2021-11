Diventa un guru di Photoshop: il corso è in offerta

Impara l'arte del fotoritocco con Domestika. Che tu sia un grafico in erba oppure un utente più esperto, potrai comunque beneficiare degli insegnamenti e dei trucchi all'interno del corso d'introduzione ad Adobe Photoshop, ora in super offerta in occasione delle promozioni dedicate al Black Friday a soli 10,90 euro (i corsi in offerta sono tantissimi! Dai un'occhiata). Il corso si tratta di un Domestika Basics, speciali pacchetti che ti insegneranno come diventare un professionista partendo da zero. Quello dedicato a Photoshop è composto da 5 corsi, con 50 lezioni complessive (quasi 7 ore di visione i totale), e più di 40 risorse aggiuntive che ti guideranno in questo nuovo percorso per diventare un “guru” del design e del fotoritocco digitale.

Adobe Photoshop: da zero a professionista

Adobe Photoshop è uno strumento eccelso, usato dai migliori graphic designer di tutto il mondo. Ogni corso introduttivo che si rispetti comincia dalle basi del programma: imparerai a gestire e combinare i documenti, a lavorare con i livelli e scoprirai nuovi strumenti, come le maschere. Successivamente saprai come muovere i tuoi primi passi nel vasto mondo del fotoritocco digitale. Grazie alle lezioni, infatti, acquisirai sempre più conoscenze pratiche, come il ridimensionamento, la risoluzione dei documenti di lavoro, trasformazioni di immagini e tanto altro. Verrai a contatto con infinite possibilità, pennelli incredibili che – come per magia – ti permetteranno di ricostruire, correggere e migliorare le tue immagini in pochissimi click. L'ultimo step è infine dedicato a luci, ombre e colori. Qui capirai come applicare correttamente i livelli di regolazione per donare profondità e dinamismo al tuo progetto.

Il corso di introduzione ad Adobe Photoshop è in incredibile offerta a soli 10,90 euro ancora per pochissimi giorni, in occasione delle promozioni dedicate al Black Friday Domestika. Il pacchetto di corsi, dato il suo carattere introduttivo, è rivolto a chiunque e non sono necessarie particolari conoscenze o esperienze precedenti nel campo. Unici requisiti sono possedere un computer e una licenza Adobe Photoshop CC, che può essere anche scaricata per una prova gratuita dal sito web ufficiale di Adobe.