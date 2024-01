Diventa un nuovo cliente ING e ottieni il 4% lordo annuo con il conto deposito

ING offre un’opportunità unica per coloro che desiderano un conto deposito senza vincoli e vantaggioso: il Conto Arancio.

Questa soluzione finanziaria permette di beneficiare di un tasso di interesse del 4% annuo lordo nel corso del primo anno.

Scopri i passaggi per aderire a questa straordinaria promozione e le eccellenti caratteristiche del Conto Arancio.

Come accedere al 4% annuo lordo con il Conto Arancio

Per godere del vantaggioso tasso di interesse del 4% annuo lordo offerto dal Conto Arancio di ING, è sufficiente seguire pochi e semplici passaggi:

Effettua l’apertura e l’attivazione del Conto Arancio, depositando una somma entro il 27 gennaio 2024. Per i successivi 12 mesi dall’attivazione, il tasso del 4% annuo lordo sarà applicato su importi depositati fino a 100.000 euro. Sperimenta la libertà totale nei versamenti e prelievi, senza alcun vincolo. L’accredito degli interessi avverrà a fine anno.

Ricorda, questa eccezionale opportunità è soltanto per chi apre il primo Conto Arancio entro il 27 gennaio 2024.

Scaduti i 12 mesi, i risparmi cresceranno ancora al tasso di interesse base del 1% annuo lordo. Ma cosa rende così conveniente il Conto Arancio di ING?

Oltre al tasso di interesse competitivo, il conto deposito garantisce trasparenza finanziaria e accessibilità.

Tutti i servizi, dall’apertura alla chiusura, dai versamenti ai prelievi e alla rendicontazione online, sono offerti senza alcun costo aggiuntivo. Questa straordinaria opportunità è aperta a coloro che non sono già titolari di un Conto Arancio.

In quanto cliente ING, l’apertura del conto deposito avviene direttamente dall’Area Riservata del sito. Se, invece, dovessi essere nuovo cliente, puoi richiedere l’apertura del Conto Arancio direttamente dal sito di ING. Approfitta di questa occasione per far crescere i tuoi risparmi con il Conto Arancio di ING.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.