Diventa un UX Designer con Domestika: il corso d'introduzione è in sconto del 75%

Fra le professioni di oggi, il ruolo di UX Designer è sicuramente uno dei più richiesti: dare vita ad un'innovativa ed interessante “esperienza utente” fa ormai parte di una strategia adottata da marchi e società di tutto il mondo. Imparare, conoscere e ricercare i fondamenti dell'UX è il primo passo per immergersi a 360° in questo mondo e Domestika ci viene incontro con il suo corso “Introduzione allo UX Design”, in sconto a 9,90 euro anziché 39,90 ancora per poche ore.

Introduzione allo UX Design: caratteristiche

Il corso di introduzione allo UX Design si presenta come un viaggio nella storia di questa professione, dalle sue origini nel 4000 A.C. alla prospettiva futura dell'industria. È composto da 22 lezioni di 3 ore e 9 minuti ciascuna, 38 risorse aggiuntive (divise in due file) e 14 esercizi. Il corso non si limiterà a capire i fondamenti dello UX Design, ma ne spiegherà anche le tecniche di ideazione e progettazione – brainstorming, bodystorming e mappe mentali – nonché i processi e le metodologie di realizzazione attraverso gli strumenti che le lezioni metteranno a disposizione. Al termine del corso l'utente dovrà realizzare un progetto personale per mettere a frutto quanto imparato: l'obiettivo è creare un prototipo di design UX convalidato per soddisfare le esigenze di una persona o marchio, creando un case study da aggiungere al proprio portfolio.

Le lezioni sono rivolte principalmente a designer, sviluppatori ed imprenditori ma anche a chiunque sia interessato ad approfondire la conoscenza di questi prodotti e servizi digitali. Nessuna esperienza richiesta: soltanto la motivazione giusta per addentrarsi all'interno di questo mondo. Ogni lezione – in lingua inglese e con sottotitoli in italiano, spagnolo, tedesco, inglese, portoghese e francese – potrà essere visionata per un numero illimitato di volte, così da imparare a proprio ritmo. L'offerta, disponibile ancora per poche ore, è acquistabile direttamente dal sito web di Domestika a 9,90 euro invece di 39,90 euro, con un risparmio del 75%.