Django, Python e Bootstrap: bastano 13,99 euro

Django, Python, Bootstrap, HTML, CSS: bastano 13,99 euro e hai le chiavi per accedere alla guida pratica “per creare siti web moderni e responsivi”. La guida è in assoluto tra le più apprezzate sul tema tra quelle proposte da Udemy, con ben 26 ore di video on-demand ed ulteriori risorse da scaricare a completamento del percorso formativo.

Django, Python, Bootstrap

Se vuoi accrescere le tue abilità per migliorare la tua vita professionale, avviare un business nel mondo della tecnologia, restare competitivo nel mondo del lavoro o semplicemente imparare a programmare e a creare siti web professionali con Python per te e per i tuoi clienti bene, questo corso è stato pensato e realizzato anche per te!

Complessivamente la guida si compone di oltre 150 lezioni su singole tematiche, con obiettivi chiari a riassumerne i contenuti:

Come creare siti potenti, moderni e scalabili con Python, Django e Bootstrap

Come usare il Web Framework Django per la creazione di Applicazioni Web Professionali

Come programmare con Python 3 e le basi della Programmazione a Oggetti in Python

Come usare Bootstrap 5 per creare interfacce grafiche di Siti Web Moderni e Responsivi

Come usare HTML per la creazione di pagine web e CSS per la loro personalizzazione

Come usare Python 3 per la creazione di backend per siti web robusti e sicuri

Avrai imparato anche il processo di Deploying, sarai in grado di mandare live un sito web scritto in Python e Django su Digital Ocean, per il quale ti forniremo anche un link referral dal valore di 10$!

Grazie all'accesso alla cosiddetta “area studenti” sarà inoltre possibile porre domande al docente Michele Saba per chiarire eventuali dubbi. Al termine del corso è rilasciato un certificato di completamento e si avranno a disposizione competenze oggi facilmente spendibili sul mercato del lavoro. Per poche ore ancora lo sconto sul corso è dell'84%, potendovi dunque accedere per 13,99 euro invece di 89,99 euro.