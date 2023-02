Django: guarda in streaming la nuova serie

C’è anche la leggenda Franco Nero nel cast di Django, la nuova produzione western che rende omaggio all’omonima pellicola cult di Sergio Corbucci del 1966, disponibile da oggi in esclusiva su Sky, anche in streaming. Una serie composta da un totale di dieci episodi che racconta l’avventura di un uomo inizialmente in cerca di vendetta, poi coinvolto in un affare ben più grande di lui e del suo obiettivo.

I primi episodi della serie Django, anche in streaming

Ambientato nel Texas di fine 1800, vede il protagonista mettersi sulle tracce degli uomini che hanno assassinato la sua famiglia. Non anticipiamo altro per non correre il rischio di inciampare in spoiler: ci limitiamo a proporre di seguito il trailer, rimandando all’ offerta Intrattenimento Plus per la visione integrale.

Django è la storia di un pistolero alla ricerca della verità sul massacro della sua famiglia, che si troverà a combattere per un ideale più grande. Tutti i personaggi principali sono legati a loro insaputa da un intreccio di segreti e un passato oscuro destinato a riaffiorare.

Insieme a un cast internazionale ci sono anche attori italiani: oltre al già citato Franco Nero ne fanno parte Vinicio Marchioni, Thomas Trabacchi e un inedito Manuel Agnelli (musicista, frontman degli Afterhours e conduttore televisivo) nei panni di Oscar Beaunney, un personaggio alla ricerca di fortuna. Puoi trovare gli episodi di Django anche in streaming su NOW, tra le uscite più interessanti di questo mese.

