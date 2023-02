Sky e NOW: le nuove serie in uscita a febbraio 2023

Abbiamo ormai messo un piede nel mese di febbraio: questo significa nuove uscite in arrivo nei cataloghi delle piattaforme: vediamo quelle di Sky e NOW più interessanti, al debutto in queste settimane, concentrando l’attenzione in particolare sulle serie. Dagli episodi di Law & Order: Special Victims Unit 24 a quelli di Maria Antonietta, passando da Django e Souls.

Le serie in uscita su Sky e Now a febbraio

Ci sarà pane per i denti di chi ama i contenuti crime, con il ritorno del capitano Olivia Benson alle prese con casi inediti, ma anche per chi preferisce i drammi storici, grazie all’arrivo sul piccolo schermo della giovane regina alla corte di Versailles. A questo si aggiungono una produzione western molto interessante (ispirata al celebre film di Sergio Corbucci del 1966 cui rende omaggio, di seguito il trailer) e una comedy ambientata nel mondo della comicità degli anni ’60. Potrai vedere tutti gli episodi con un solo abbonamento, quando vorrai e da qualsiasi dispositivo, anche in streaming.

Ecco dunque l’elenco completo delle nuove uscite su Sky e NOW per quanto riguarda le serie al debutto nel mese di febbraio. Tra parentesi la data da cui è prevista la disponibilità.

Law & Order: Special Victims Unit 24 (5 febbraio);

Maria Antonietta (15 febbraio);

Django (17 febbraio);

Souls: Tutte le Vite che Ricordi (21 febbraio);

Funny Woman (24 febbraio).

Chi sceglie di attivare l' offerta di Sky Q (30 giorni a 9 euro) si garantisce la possibilità di accesso a un mondo di intrattenimento che include anche, tra gli altri, le puntate di MasterChef Italia, gli episodi di Call My Agent: Italia e di The Last of Us oltre ai cataloghi delle piattaforme Netflix e Paramount+.

