DJI Air 3 ufficiale: con due sensori 4K è il drone definitivo?

DJI è sinonimo di alta qualità quando si parla di droni e di molti altri accessori per action cam. Il suo dominio del mercato internazionale in questo settore è innegabile e sembra destinato a continuare, specialmente ora che la società ha presentato ufficialmente DJI Air 3, ultimo drone top di gamma dotato addirittura di due fotocamere 4K capaci di registrare video contemporaneamente. Uno strumento fenomenale, di livello professionale, dal preso sorprendentemente limitato a 720 grammi!

DJI Air 3 è realtà: tutte le specifiche

DJI Air 3 è un drone caratterizzato da un modulo a doppia cam: un sensore grandangolare con CMOS da 1/1.3 pollici, equivalente a una lunghezza focale di 24 mm a f/1.7, e un teleobiettivo 3x equivalente a 70 mm con apertura f/2.8. Il sensore ha le medesime dimensioni, ma le lunghezze focali diverse consentono una maggiore versatilità nel loro utilizzo. Per la precisione, i sensori scattano foto da 48 MP e registrano video HDR in 4K/60fps. In più, c’è il supporto al doppio ISO nativo per l’uscita diretta di video HDR in 4K/60fps, per un massimo di 4K a 100fps.

Oltre alle folli fotocamere del drone DJI Air 3, la durata della batteria vede un salto a ben 46 minuti, mentre il sistema di trasmissione video HD O4 consente di far volare il drone fino a 20 km e di fornire comunque video 1080 a 60fps. Come se non bastasse, la nuova stazione di ricarica per batterie supporta una funzione di accumulo dell’energia, e il drone è dotato di rilevamento degli ostacoli omnidirezionale grazie al sistema APAS 5.0.

Tra le altre funzionalità smart in dotazione figurano infine FocusTrack, QuickShots, Riprese verticali in 2.7K, MasterShots, Modalità Notturna, Hyperlapse, Slow Motion e SmartPhoto 3.0.

DJI Air 3 è disponibile in tutta l’Unione Europea con etichetta di identificazione di classe C1 e costa minimo 1.099 euro, con bundle da 1.359 euro (DJI RC-N2) e 1.559 euro (DJI RC 2).