DJI FPV Combo: il brivido del volo, senza volare

Costa 1349 euro e non è dunque uno strumento per tutti, ma chi sa quali emozioni possa regalare questo DJI FPV Combo probabilmente non batterà ciglio di fronte al prezzo. Da oggi è infatti disponibile il nuovo drone DJI che, a differenza degli altri modelli, offre qualcosa di nuovo al pubblico di riferimento: un’esperienza di volo immersiva.

Prova il brivido di un volo immersivo grazie ai DJI FPV Goggles V2 per DJI FPV e al super grandangolo FOV 150°. La trasmissione video HD fino a 120fps ti garantisce una visione ultra fluida e in tempo reale del tuo volo.

DJI FPV Combo

Cosa significhi tutto ciò è possibile immaginarlo attraverso il video dimostrativo sviluppato dalla stessa DJI:

Le vibrazioni del volo, del lancio, dell’essere sospesi nell’aria: quando vuoi sentire il brivido, senza correre alcun rischio, DJI è esattamente ciò di cui hai bisogno.

Tre le modalità di volo disponibili su questo incredibile modello:

Modalità S

“Ottieni facilmente il look dinamico dei filmati FPV in modalità S. Questa modalità di volo ibrida combina la libertà del volo manuale con la semplicità dei controlli dei precedenti droni DJI“

“Ideale per i nuovi utenti, la modalità N offre voli immersivi con i controlli di volo dei droni tradizionali, in combinazione con funzioni di sicurezza DJI come il rilevamento degli ostacoli“

“Vola in modalità M per avere un controllo completo e illimitato insieme all’esperienza di volo FPV. Personalizza i parametri e sperimenta voli e filmati come mai prima d’ora“

La trasmissione HD fino a 120fps è alla base dell’emozione che è possibile vivere attraverso il visore. Il controllo di movimento consente di gestire manualmente la tipologia di volo. Freno d’emergenza e volo stazionario, invece, consentono di fermare il drone in qualsiasi momento con un solo click per mettere il dispositivo in sicurezza o semplicemente per prendere fiato tra una piroetta e un’altra.

Inutile approfondire con altri dettagli: è tutto descritto qui e basta un link per portarsi a casa il brivido del volo a soli 1349 euro.