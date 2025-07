DJI Neo Combo Fly More: pochissimi pezzi a 269€ per il Prime Day

DJI Neo Combo Fly More oggi è ancora più conveniente grazie all’offerta limitata di Amazon per il Prime Day. Devi essere veloce. Acquistalo subito a soli 269 euro, invece di 349 euro. Grazie alla sua semplicità di utilizzo e sicurezza, tutti possono utilizzare questo drone, senza patente. Approfittane subito prima che la promo finisca.

Grazie alle eliche protette puoi effettuare scatti e riprese ravvicinati senza rischi. Vola in tutta sicurezza, passando sotto a tavoli, dalle finestre e non solo. Le immagini sono perfette. DJI Neo registra video stabilizzati fino a 4K a 30 fps e foto a 12MP. Grazie al tracciamento del soggetto, tutti sono al centro della scena.

DJI Neo Combo Fly More: 8 modi per scatenare la creatività

Scatena la tua creatività in 8 modi diversi con DJI Neo Combo Flu More, in offerta per il Prime Day. Sfrutta le funzionalità: Segui, DirectionTrack, Dronie, Cerchio, Ascesa, Spotlight, Spirale e Boomerang. La versione Combo Fly More include anche il radiocomando e 3 batterie.

Sfruttalo con il telecomando o direttamente dal tuo smartphone. Comandare questo drone è semplice e immediato. Inoltre, puoi anche guidarlo con la tua voce grazie al controllo vocale integrato. Pilotalo dando istruzioni a voce. Vivi le tue avventure senza rinunce.

Sbrigati perché la quantità disponibile è limitata. Ordinalo adesso a soli 269 euro, invece di 349 euro.