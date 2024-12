DJI Neo: il giorno di Natale è tuo a soli 166€ su Amazon

Il DJI Neo si distingue tra i droni per il suo design ultra-compatto e leggero. Con un peso di soli 135 grammi, puoi portarlo ovunque. Le sue dimensioni ridotte gli permettono di decollare e atterrare nel palmo di una mano, rendendolo ideale per chi cerca un drone da portare sempre con sé. Oggi è in offerta a soli 166€ su Amazon, anziché 199€.

Questo super prezzo rende il suo acquisto ancora più interessante ed efficace. Tra l’altro, questo drone è stato pensato per principianti e appassionati, senza però rinunciare a tutta la qualità di riprese e foto a cui DJI ci ha abituati con i suoi modelli. Questo drone è estremamente semplice da utilizzare. Può essere pilotato direttamente dallo smartphone, non richiedendo necessariamente un radiocomando.

Inoltre, il DJI Neo dispone di modalità di volo intelligenti come Follow Me e Tracking Automatico del soggetto, perfette per i vlogger e i content creator. Insomma, questo gioiellino è una vera e propria bomba adatta a tutti. Con Amazon Prime hai la consegna gratuita e puoi anche pagarlo in 5 rate mensili a partire da 33,40€ a tasso zero.

DJI Neo: qualità e versatilità, tutto in sicurezza

Con il DJI Mini hai un drone a tutti gli effetti che integra qualità e versatilità in un sistema di sicurezza eccellente. Acquistalo in offerta su Amazon a 166€! Fallo prima che l’offerta finisca o terminino le scorte disponibili. Nonostante le dimensioni ridotte, grazie a questo gioiellino hai:

Riprese video in 4K a 30 fps

a Foto da 12 MP

Sensore da 1/2 pollice per una buona resa cromatica

per una buona resa cromatica Stabilizzazione efficace per filmati fluidi

Inoltre, questo modello si adatta a diversi scenari d’uso come:

Selfie drone per catturare momenti quotidiani

per catturare momenti quotidiani Riprese sportive e all’aperto

e all’aperto Modalità FPV (disponibile acquistando accessori aggiuntivi)

Come dicevamo questo DJI Mini è estremamente sicuro perché include paraeliche e sistema GPS integrato con funzione di ritorno automatico. Acquista tutto questo a soli 166€ su Amazon, anziché 199€.