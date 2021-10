Presentato da D-Link come il primo adattatore USB WiFi 6 al mondo, AX1800 (DWA-X1850) è progettato per chi non accetta compromessi in termini di velocità nella connessione wireless del proprio computer. È già disponibile su Amazon al prezzo di 59,90 euro, con spedizione immediata e consegna gratuita.

D-Link AX1800 (DWA-X1850): WiFi 6 a tutta velocità

Streaming in altissima risoluzione e videochiamate senza buffer, trasferimento di grandi file senza rallentamenti: è tutto reso possibile grazie alla velocità fino a 1.200 Mbps, consentita anche dall'impiego delle tecnologie MU-MIMO e OFDMA. A questo si aggiunge l'utilizzo della crittografia WPA3 per la sicurezza. Tutti gli altri dettagli nella scheda del prodotto.

D-Link AX1800 (DWA-X1850) dispone inoltre del supporto dual band per la connessione a 2,4 o 5 GHz e si configura da solo grazie al software precaricato non appena inserito in una porta USB. Acquistandolo oggi su Amazon al prezzo di 59,90 euro, il dispositivo sarà consegnato domani a domicilio con spedizione gratuita.