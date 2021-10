Xbox Series S in sconto su Amazon: L'OCCASIONE ORA

Occasione d'oro oggi per tutti gli appassionati di gaming: Xbox Series S è acquistabile in sconto su Amazon. Considerando le poche unità disponibili e la riduzione del prezzo, per chi è intenzionato a far propria la console next-gen non c'è tempo da perdere.

Sconto su Xbox Series S: approfittane prima del sold out

Sotto la scocca trova posto una CPU octa core Zen 2 custom affiancata da una GPU che raggiunge i 4 TFLOPS di potenza di calcolo, per prestazioni garantite anche dalla presenza della tecnologia Velocity Architecture e da una SSD NVMe personalizzata da 512 GB. Se hai bisogno di altre informazioni, le trovi nella scheda del prodotto.

Che tu preferisca il calcio di FIFA 22 o le avventure di Assassin's Creed Valhalla, poco importa: il primo passo da compiere è quello che passa dalla piattaforma videoludica Microsoft di ultima generazione. Xbox Series S è acquistabile oggi su Amazon al prezzo di 279,22 euro invece di 299,99 euro come da listino. Buon divertimento!