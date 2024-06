DMA: Apple non ha rispettato la legge

Margrethe Vestager, Vice Presidente della Commissione europea e commissario per la concorrenza, ha confermato le indiscrezioni del Financial Times. Apple non ha rispettato alcuni obblighi del Digital Markets Act (DMA), quindi dovrà apportare le modifiche richieste per evitare una pesante sanzione.

Apple ha seri problemi con il DMA

La Commissione europea ha avviato cinque indagini a fine marzo nei confronti di Apple, Google e Meta. Durante l’intervista rilasciata a CNBC, Vestager ha dichiarato che l’azienda di Cupertino non ha rispettato il Digital Markets Act:

Abbiamo una serie di problemi con Apple, li trovo molto seri. Sono rimasta molto sorpresa dal fatto che avessimo il sospetto che Apple non fosse conforme alla legge. Molti business avvengono attraverso App Store e i suoi meccanismi di pagamento, quindi imporremo il rispetto della legge con la stessa priorità assoluta di qualsiasi altro business, anche se questo non è ciò che ci si aspettava da un’azienda del genere.

Vestager non ha fornito ulteriori dettagli, confermando però che l’indagine terminerà nei prossimi giorni. Secondo il Financial Times, la Commissione europea accuserà Apple di aver imposto la cosiddetta clausola anti-steering, impedendo agli sviluppatori di comunicare agli utenti che possono sottoscrivere abbonamenti e prezzi più bassi all’esterno dello store. Potrebbe inoltre essere considerata illegale la commissione del 17% chiesta per i pagamenti di terze parti.

Se non apporterà le modifiche richieste, Apple rischia una multa di circa un miliardo di euro al giorno e/o una multa fino al 10% delle entrate globali annuali.