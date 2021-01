Docking alimentata per HDD/SSD SATA e UASP scontata

Quello che vi proponiamo oggi è un accessorio indispensabile in particolare per i professionisti, ma che non guasta in casa. Si tratta della Docking Station Inateck per HDD/SSD, un lettore per hard disk interni comodo in particolare per fotografi e videografi che necessitano di estrarre i dati da supporti diversi.

Docking Station HDD/SSD Inateck: caratteristiche tecniche

Innanzitutto va sottolineato che insieme al dispositivo viene fornito anche un alimentatore. In questo modo non avremo bisogno di alcun cavo dedicato all’alimentazione dei dischi, a differenza dei sistemi tradizionali. In confezione inoltre viene fornito anche un cavo USB 3.0. La banda passante arriva a ben 6Gbps, velocizzando in maniera sensibile il trasferimento da e al PC. Gli slot disponibili inoltre sono due, non avremo quindi difficoltà ad utilizzare due dischi contemporaneamente. Interessanti gli indicatori LED che individuano lo stato del trasferimento da un disco all’altro.

Parlando invece di compatibilità, la docking è compatibile con gli standard UASP e SATA III. Naturalmente è possibile utilizzare tanto HDD che SSD, purché questi ultimi siano nel formato da 2,5 pollici. Per quanto riguarda invece i tradizionali dischi rigidi, è possibile alloggiare sia quelli da 2,5 pollici che i desktop da 3,5 pollici. Aspetto da non trascurare è la compatibilità con qualsiasi sistema Windows, Linux o Mac. La base infatti è plug and play, non richiede quindi alcuna installazione driver. Basterà collegare il cavo USB 3.0 ad una qualsiasi porta del computer, e i dischi verranno letti come periferiche esterne. Inutile dire che per fruire della velocità massima, è necessario utilizzare una porta su PC USB 3.0 o superiore.

Grazie ad un’offerta a tempo, Amazon permette di acquistare il dispositivo di Inateck a soli 33,99 euro con uno sconto del 15% sul prezzo di listino.