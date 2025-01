Docking Station 8-in-1 per ROG Ally e Steam Deck: maxi sconto su Amazon (-50%)

Una docking station 8-in-1 con cui espandere le potenzialità della tua ROG Ally, Steam Deck, Legion Go o altre handheld è protagonista di un’offerta sensazionale su Amazon. Attivando la casella del coupon che trovi in pagina, infatti, puoi pagarla a metà prezzo: 24,99 euro invece di 49,99. Ti suggeriamo di sbrigarti perché sta andando a ruba.

Docking Station 8-in-1 per ROG Ally e non solo: cosa ti permette di fare

La Docking Station 8-in-1, come anticipato in apertura, è quello che ti serve per espandere definitivamente le potenzialità della tua handheld, incluso il collegamento alla TV e lo sfruttamento della modalità Turbo da 30W per il massimo della potenza (su ROG Ally).

Le otto porte in uno assicurano una connettività senza rivali: HDMI 4K a 60Hz, Ethernet 1 Gbps, tre porte USB-A 3.0 e una porta USB-C a ricarica rapida che supporta fino a 100 W. Tramite l’uscita HDMI puoi collegare un monitor o una TV esterna in 4K per avere un’esperienza di gioco simile alle console casalinghe.

A completare il pacchetto persino due protezioni per gli analogici così da mantenerli al sicuro da graffi e usura.

Questa docking station 8-in-1 è ciò che ti serve per sfruttare al massimo le potenzialità delle handheld di ultima generazione, con focus particolare su ROG Ally. Applica il coupon e acquistala a soli 24,99 euro.